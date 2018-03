Hvem ville du helst møde, hvis du kunne vælge mellem Silkeborg og AGF på den ene side og Lyngby og Randers på den anden side?

Det er den situation, som bundproppen FC Helsingør står i med én kamp tilbage af superligaens grundspil.

På søndag møder de topklubben FC Nordsjælland på hjemmebane, og her er det på papiret ikke en fordel at vinde.

En sejr kan sende FC Helsingør i pulje nummer to i slutspillet om nedrykning. Her kan de risikere at ende i favnen på AGF eller Silkeborg i krydskampene, som ligger nummer 10 og 11 i ligaen og er hele 11 point foran FC Helsingør.

Omvendt vil et nederlag sende Helsingør i pulje 1, hvor de næsten er sikre på at møde de andre bundpropper Lyngby eller Randers. De ligger nummer 12 og 13 i Superligaen og ligger højst tre point over Helsingør.

Helsingørs Nicolas Mortensen scorede til 3-3 i gårdsdagens superligakamp mod FCK i Telia Parken. FC Helsingør endte alligevel med at tabe 3-4 efter et mål i de døende minutter. Foto: Liselotte Sabroe Helsingørs Nicolas Mortensen scorede til 3-3 i gårdsdagens superligakamp mod FCK i Telia Parken. FC Helsingør endte alligevel med at tabe 3-4 efter et mål i de døende minutter. Foto: Liselotte Sabroe

Men FC Helsingørs cheftræner, Christian Lønstrup, spekulerer ikke over, at det kan 'betale sig' at tabe den sidste kamp. Han understreger, at holdet altid går efter at vinde. Og det gælder også den sidste kamp i grundspillet på søndag mod FC Nordsjælland.

»Der er plusser og minusser ved det hele. Det kan godt være, at øjebliksbilledet og formbarometeret fortæller os, at Lyngby og Randers er dårligere end Silkeborg og AGF. Men det kan jo nå at ændre sig efter de seks kampe i gruppespillet,« siger Christian Lønstrup i et interview til BT og tilføjer:

»Vores mindset er at vinde kampen på søndag. Vi går ind til alle kampe for at vinde. Ligegyldigt, hvor vi ligger i tabellen. Sådan har det altid været i vores klub.«

»Jeg tror meget på karma. Hvis jeg begynder at køre uden om reglerne og misbruge systemet, så vil det begynde at ramme mig,« siger Helsingørs cheftræner, Christian Lønstrup. Foto: Liselotte Sabroe »Jeg tror meget på karma. Hvis jeg begynder at køre uden om reglerne og misbruge systemet, så vil det begynde at ramme mig,« siger Helsingørs cheftræner, Christian Lønstrup. Foto: Liselotte Sabroe

Den nye superligastruktur, som trådte i kraft fra starten af sidste sæson, har været et stærkt omdiskuteret emne. Nogle har været for, andre har været imod. Christian Lønstrup mener, at strukturen har bidraget til flere positive ændringer - især for en lille klub som FC Helsingør.

»Strukturen er god for os som en lille klub. Den gør jo, at vi stadigvæk kan redde røven, selvom vi ikke har fået mange point,« siger Christian Lønstrup og påpeger, at man som træner kan afprøve flere ting uden frygt for at få hovedet kappet midt over af direktøren:

»Den er god til at give de mindre hold mere plads. Den er god til at give trænerne bedre arbejdsbetingelser. Ellers havde der været flere fyringer tidligere. Og den er god for de unge spillere, som kan få chancen.«

Christian Lønstrup sender instrukser til sine spillere i DBU-pokalkampen mellem Aab og FC Helsingør på Aalborg Portland Park. Foto: Henning Bagger Christian Lønstrup sender instrukser til sine spillere i DBU-pokalkampen mellem Aab og FC Helsingør på Aalborg Portland Park. Foto: Henning Bagger

Christian Lønstrup erkender dog, at hans holdninger bærer præg af, at han er cheftræner for en lille fodboldklub som Helsingør. Han tilføjer, at de store danske klubber nok vil tale om store niveauforskelle mellem klubberne og generelt være mere kritiske overfor den nye superligastruktur.

Mange ting har ændret sig som følge af den nye superligastruktur. Men tilgangen til kampene er ikke en af dem.

Cheftræneren understreger igen, at holdet på søndag vil gøre alt for slå FC Nordsjælland. Også hvis det skulle betyde en 'sværere kamp' for at undgå nedrykning fra Danmarks bedste fodboldrække.

»Jeg tror meget på karma. Hvis jeg begynder at køre uden om reglerne og misbruge systemet, så vil det begynde at ramme mig.«

ØVERST KAN DU SE EN VIDEO MED HØJDEPUNKTERNE FRA KAMPEN MELLEM FCK OG FC HELSINGØR MANDAG AFTEN