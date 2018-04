Tirsdag aften lykkedes det for FC Helsingør at hente klubbens ottende Superliga-sejr, da det blev til 1-0 over AGF.

På en yderst svær bane lykkedes det takket være en solid defensiv indsats Christian Lønstrups tropper at få tre point på kontoen.

Her kan du se BTs dom efter opgøret:



FCH (4-4-2)



Mikkel Bruhn 7

Martin Fisch 7

Pascal Gregor 7

Søren Henriksen 7

Daniel Jørgensen 4

Matheus Leiria 7

Patrick Olsen 4

Christian Køhler 4

Anders Holst (ud 78.) 7

Douglas Ferreira (ud 40.) 02

Nicolas Mortensen (ud 72.) 7

Daniel Stückler (ind 40.) 4

Mikkel Basse (ind 72.) UB

Adnan Mohamed (ind 78.) UB

Snit: 5,7



AGF (4-4-2)



Aleksandar Jovanovic 7

Dino Mikanovic (ud 45.) 4

Pierre Kanstrup 7

Niklas Backman 7

Casper Højer Nielsen 4

Jens Stage 7

Adama Guira (ud 75.) 00

Daniel A. Pedersen 7

Jakob Ankersen (ud 67.) 4

Tobias Sana 7

Martin Pusic 02

Kasper Junker (ind 45.) 7

Bror Blume (ind 67.) 7

Mustapha Bundu (ind 75.) UB

Snit: 5,1