Der er langt fra en mudret fodboldbane i Køge til catwalken i Paris, men en ung dansker gør sig gældende begge steder.

Han er professionel fodboldspiller i HB Køge, men han er også model for store mærker som Gucci og Armani.

Hans navn er Oliver Sonne, han er en ung mand på blot 20 år, og så er hans moster den verdenskendte model Helena Christensen. Og det er da også hende, der har skubbet Oliver Sonne i retning af modeverdenen.

»Det startede ved min mosters fødselsdag. Nogle af hendes agenter havde holdt øje med mig i en periode, da jeg var yngre. Og da jeg så blev 16 år og begyndte at vokse, og mit ansigt og min krop begyndte at udvikle sig, spurgte de, om det at være model var noget, jeg havde tænkt på.«

Helena Christensen. Foto: Stephen Lovekin Vis mere Helena Christensen. Foto: Stephen Lovekin

»Så gik jeg til nogle samtaler med dem, og jeg prøvede at få taget nogle billeder og fik sendt dem af sted. Og så gik det egentligt meget hurtigt derfra.«

Livet som professionel fodboldspiller og det at være model må siges at være kontrasternes verden, så Oliver Sonne er da heller ikke sluppet uden om drillerier fra vennerne:

»Det er klart. Der kommer også kommentarer. Det gør der. Nogle gange bliver man jo sat i noget sjovt tøj til show og sådan noget, og det finder de selvfølgelig frem på Instagram og kommenterer på det. Men det tager jeg med,« fortæller Oliver Sonne og begynder at grine:

»De spørger også ind til det. Jeg havde en periode, hvor jeg gjorde det rigtig meget, og der lavede jeg nogle rigtig fede ting i udlandet med nogle af topmærkerne, som vi unge jo køber for mange penge. Så det var meget sjovt at prøve at være på den side af det hele. Det spørger de selvfølgelig ind til sammen med nogle af de oplevelser, jeg har fået.«

Selv om det unge multitalent skal lægge øre til lidt af hvert angående sin modelkarriere, så har arbejdet foran kameraet hjulpet ham med at blive en bedre fodboldspiller:

Oliver Sonne. Foto: Privat Vis mere Oliver Sonne. Foto: Privat

»Jeg er glad for, at jeg har haft mulighed for det. Det har også mange gange gjort, at jeg i mine ferier kunne tage fokussen væk fra fodbolden. Det har været med til, at jeg ligesom også prøver noget andet. Nogle gange kan det blive meget fodbold med træning fem-seks gange om ugen,« fortæller Oliver Sonne til B.T. og fortsætter:

»Så det er meget rart for mig i mine pauser at fokusere på noget andet end fodbold, og så når man er tilbage fra ferie, så er man mere klar til at træne. Så for mig har det været meget rart at have det der ved siden af, hvor jeg ligesom kunne være en helt anden person og lave noget helt andet. Jeg synes, det har hjulpet mig til at blive en bedre fodboldspiller.«

Hos HB Køge, hvor Oliver Sonne udlever sin fodboldspillerdrøm, har der da også været fuld opbakning til, at arbejdet som model ved siden af fodbolden:

»Jeg har snakket lidt med vores sportsdirektør i HB Køge, og han synes bare, at det er fedt. Så længe det ikke går ud over min fodbold, og at jeg skal blive væk fra træning og så videre, så synes han bare, at det er fedt, at jeg gør det.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af OLIVER SONNE (@oliiversonne)

Men hvad satser det unge multitalent egentligt på? Er det fodboldkarrieren eller fodbolddrømmen?

»Det er 100 procent fodbold,« lyder det fra Oliver Sonne.

»Min drøm er at nå så langt som muligt. Og med det mener jeg selvfølgelig, alt hvad mine evner bærer. Jeg ser gerne, at jeg forhåbentligt når til topniveauet. Og det vil jeg selvfølgelig gøre alt for at opnå. Så må vi se.«

Han har kontraktudløb til sommer med HB Køge, men hvad der så skal ske, har han ikke tænkt så meget videre over:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af OLIVER SONNE (@oliiversonne)

»Det ved jeg faktisk ikke. Jeg håber selvfølgelig, at HB Køge vil beholde mig og satse på mig.«

Drømmen om noget større – det at spille i en Superliga-klub – lever. Men Oliver Sonne er også indstillet på, at tiden skal være rigtig til det:

»Jeg skal være klar til det. Og lige nu har jeg det rigtig godt i HB Køge med mine holdkammerater og trænere. Jeg føler hver dag, at jeg går ud på banen og udvikler mig. Og det er det vigtigste. Jeg føler ikke nødvendigvis, at jeg har travlt,« lyder det afsluttende fra den catwalk'ende fodboldspiller.