Christian Eriksen er på alle måder tilbage. På fodboldbanen, på reklamesøjlerne og i alverdens medier.

I weekenden springer han formentlig atter ud som Premier League-spiller, når Brentford ventes at præsentere klubbens største stjerne nogensinde.

Men danskerkolonien fra det vestlige London køber ikke bare en god fodboldspiller. De køber sig også ind i en eventyrfortælling, der er millioner af pund værd.

»Hele verden følger med. De har set Eriksen kollapse, og de kender hele historien. De vil følge det super tæt. Hvis han begynder godt og lige scorer et mål, så går det amok. Det vil virkelig have en effekt,« siger Mads Frederiksen.

Direktøren i sportmarketingfirmaet f Sports Group forventer, at salget af merchandise vil eksplodere, og at både interessen fra sponsorer og fans vil nå ekstreme højder:

»Det vil give Brentford enormt meget eksponering og omtale. Han kommer til at løfte hele den kommercielle del, og det vil betyde en masse i forhold til hele klubbens brandværdi,« lyder vurderingen.

Christian Eriksens kollaps gik verden rundt. Det samme gjorde det, da han genoptog træningen og fortalte om sit store mål – at repræsentere Danmark til VM i Qatar.

Folk følger med som aldrig før. Siden hjertestoppet mod Finland den 12. juni 2021 har millioner sluttet sig til fynboens bugnende fanskare på Instagram.

Christian Eriksen er guld værd på fodboldbanen, men hans vilde comeback er også en kommerciel guldgrube. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen er guld værd på fodboldbanen, men hans vilde comeback er også en kommerciel guldgrube. Foto: Liselotte Sabroe

Dengang havde Christian Eriksen omkring to millioner følgere – det tal er i dag mere end fordoblet, så han med afstand er den mest populære danske atlet.

»Eriksens meget uheldige kollaps har selvfølgelig givet stor opmærksomhed, og nogle vil så påstå, at det øger hans brandværdi. Det er måske lidt voldsomt, for det her er jo en tragisk situation,« siger sponsorekspert Keld Strudahl og fortsætter:

»Men når man putter det til side, er der ingen tvivl om, at den sympati og den rejse, han har været igennem, har ophøjet ham til noget andet.«

Et sted, hvor Eriksen-effekten kan måles i kroner og ører, er, når tv-stationerne verden rundt skal prioritere, hvilke Premier League-hold de helst vil vise.

Her tegner Keld Strudahl et billede af, at Brentford ryger frem på listen.

»Det er et stort sportsligt scoop og vil give rigtig meget til Brentford. Interessen fra ikke kun dansk tv, men også udlandet, vil stige og dermed også Brentfords kommercielle værdi – i hvert fald på den korte bane.«

Det store fokus på den – lidt endnu – klubløse fodboldspiller kommer også de firmaer til gode, hvor Eriksen er reklamesøjle.

‘Med dig hele vejen’ står der på store billboards rundt omkring i Danmark. En smilende Christian Eriksen holder energidrikken State frem i strakt arm.

Christian Eriksen meldes på vej til Brentford. En aftale kan falde på plads i weekenden. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Christian Eriksen meldes på vej til Brentford. En aftale kan falde på plads i weekenden. Foto: Mads Claus Rasmussen

Et firma, som den danske verdensstjerne selv er medejer af, og som i den grad spiller på situationen om Eriksens opsigtsvækkende comeback.

»Man har den her tragiske historie, der er endt godt. Det er jo en fantastisk case, hvis man kan tappe ind i det,« siger Mads Frederiksen og fortsætter:

»Det er sindssygt godt ramt af State. Det er ikke noget, du kan planlægge. Det er det, sporten kan. Det er følelser. Alle har været en del af det her – alle har set det.«

Man skal dog ikke forvente, at Christian Eriksen som en anden Cristiano Ronaldo springer ud i letpåklædte underbuksereklamer.

»Han har aldrig været den store kommercielle figur. Som person er han fodboldspiller,« vurderer Keld Strudahl.