Normalt er Eric Dier kendt for at være et solidt anker på midtbanen i Tottenham og for det engelske landshold. Men lige nu er det hans billede på Instagram, der trækker overskrifter.

Christian Eriksens holdkammerat har torsdag delt et billede, hvor han står med flere spillere og trænere for den portugisiske fodboldklub Sporting Lissabon, inden portugiserne senere på aften spillede 0-0 med Tottenhams ærkerivaler Arsenal.

Det i sig selv er hverken kontroversielt eller til at grine af. Den 24-årige midtbanemand har nemlig en fortid i den portugisiske klub. Men en lille detalje på billedet har fået samtlige seere til at blinke en ekstra gang.

Eric Diers træningsbukser har nemlig slået en fold, der er placeret særdeles heldigt, hvis man altså er Eric Dier. Sammen med skyggerne ligner det, at den engelske midtbanespiller er hæderligt udrustet.

Vis dette opslag på Instagram Família verde e branco Et opslag delt af Eric Dier (@ericdier15) den 7. Nov, 2018 kl. 10.23 PST

Billedet går lige nu verden rundt – og det har også fundet vej til Tottenhams omklædningsrum, hvor forsvarsspilleren Jan Vertonghen ikke kunne dy sig for at stikke lidt til den yngre holdkammerat.

»Du må være MEGET glad for at se dem,« skriver han til billedet.

Og en anden tidligere holdkammerat Tom Caroll har kommenteret billedet. Han har dog ingen ord til overs, i stedet har han kommenteret det med tre smileyer, der græder af grin.

Den generelle holdning på Instagram er overvejende positiv, hvor flere roser englænderen og hans ’udstyr’, mens andre tvivler på, at billedet nu også er ægte.