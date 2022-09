Lyt til artiklen

Dramaet i Pogba-familien er en sag, der ikke tåler sammenligning med nogle andre mærkværdige kriminalsager.

Det er en sag, der omhandler pengeafpresning, våben, en kriminel bande, barndomsvenner, familie og en heksedoktor. Sagen begyndte i sidste uge, da Juventus-stjernen Paul Pogbas ældste bror sendte en video ud på de sociale medier, hvor han snart ville komme med 'store afsløringer' omkring den franske verdensmester.

Ifølge det franske medie France Info er Paul Pogba efter eget udsagn blevet truet af barndomsvenner og bevæbnede mænd. De skal angiveligt have forlangt 13 millioner euro – knap 97 millioner kroner – af Juventus-spilleren.

Nu skriver Daily Mail, at anklagemyndigheden i Paris har åbnet en formel retslig undersøgelse af de påstande om afpresningsforsøg og trusler fra en kriminel bande, som Paul Pogba er kommet med. Det fortalte anklager Laure Beccuau fredag ifølge det engelske medie.

Den formelle undersøgelse vil se nærmere på beskyldninger om afpresning fra en bevæbnet bande, kidnapning og en kriminel sammensværgelse, sagde Beccuau i erklæringen.

Paul Pogba har fortalt politiet, at han har overført euro i titusindvis til tidligere bekendtskaber mellem marts og juli på grund af afpresningen.

Da historien herefter begyndte at udvikle sig, kom Mathias Pogba, der selv er fodboldspiller, på banen igen.

Her anklagede han Paul Pogba for at have hyret en heksedoktor til at kaste en forbandelse over sine modstandere. Men ikke kun modstandere. Han har også fået kastet en forbandelse over sin egen holdkammerat på landsholdet, Kylian Mbappé, lød påstanden.

France Info skrev, at Paul Pogba selv havde erkendt at være gået til en heksedoktor, men at det var af en helt anden årsag – nemlig for at søge hjælp til at undgå skader. Hele den historie kan du læse mere om HER, og selve afpresningen og familiedramaet kan du læse mere om HER og HER.

Paul Pogba har ikke fået sin ligadebut i Serie A for Juventus i denne sæson på grund af en knæskade. Den franske stjerne vendte tilbage til italiensk fodbold inden denne sæson efter et længere ophold i Manchester United.