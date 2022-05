Han var en markant personlighed i dansk fodbold.

Men efter sit karrierestop er det ikke sporten, Heine Fernandez har brugt mest tid på.

Den tidligere angriber, der spillede i blandt andet FCK og Silkeborg, fortæller i et interview med TV 2 Sport, at han i dag har taget en uddannelse som social- og sundhedshjælper.

Han bor lige nu i Danmark, hvor han også har fået et job i netop den branche, som han håber på at kunne gøre karriere i.

»Det er fandeme specielt. Jeg skal aldrig selv på plejehjem, det er helt sikkert. Jeg synes, politikerne skulle tage en uge på plejehjem. Bare en uge for at se, hvordan det er. Så vil de nok begynde at lave loven lidt om,« siger 55-årige Heine Fernandez.

Han har tidligere ejet en kro i fem år. Den valgte han dog at sælge, fordi han blev alkoholiker, forklarer han i interviewet.

Siden blev han souschef i en Fakta, men med tiden opdagede han, at det var for hårdt, og han flyttede efterfølgende til Spanien, hvor han arbejdede i ti måneder.

I sin Superliga-karriere scorede Heine Fernandez 126 kasser, hvilket giver ham en fjerdeplads på listen over spillere, der har scoret flest mål i den bedste danske fodboldrække.

Et ikonisk billede af Heine Fernandez, som de fleste nok husker. Foto: ERNST VAN NORDE Vis mere Et ikonisk billede af Heine Fernandez, som de fleste nok husker. Foto: ERNST VAN NORDE

Billedet af Heine Fernandez med en smøg i mundvigen og en øl i hånden efter en kamp bliver ofte delt i de sporadiske skriverier og debatter, hvor måltyven kan blive bragt på banen.

Den tidligere holdkammerat Jesper Thygesen fortalte i et interview med B.T. i 2020, hvordan livet som fuldtidsprofessionel egentlig ikke var en fremragende opskrift for Fernandez.

»Det var ikke noget, der bekom ham vel. Træning sagde ham ikke så meget. Han var søndagsspiller. Det var kampene, han brændte for. Da jeg startede som ungdomsspiller, var der flere af hans typer, men efterhånden som professionel fodbold fik mere og mere tag i klubberne, blev de typer mere og mere kørt ud på bodegaerne igen. For ham var en del af at være professionel også at huske at nyde livet. Kontrasten til det er bare endnu større i dag. Han er en af de sidste af sin art,« sagde han blandt andet.