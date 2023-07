Simon Hedlund slider med at få spilletid i Brøndby, og i kampen mod OB blev det til blot fem minutters som indskifter.

I de få minutter var svenskeren involveret i det afgørende mål, som fynboerne pludselig hev op af posen, da han mistede en bold til Rami Al-Hajj, og det var cheftræner Jesper Sørensen langt fra tilfreds med. (Du kan se øjeblikket øverst i artiklen.)

»Den sidste situation er ikke en situation, der burde være farlig for os. Vi er sådan set hjemme med det meste af holdet, og så kommer der en situation, hvor Simon ikke tackler igennem, og så ender de med at komme ud med den bold og fik den sat ind. Det skal vi ikke tabe på,« siger Jesper Sørensen.

Han synes, at det var for sløset af Simon Hedlund.

»I den situation, selvfølgelig. Der er mange ting, der er svære i fodbold, men det er det ikke at gå ind og tackle igennem,« forklarer Brøndby-træneren, som over for pressen ikke ville sige, hvilken samtale han havde med Simon Hedlund efter nederlaget.

»Jeg tror ikke, jeg skal stå her og udbasunere, hvad jeg adresserer over for spillerne, men vi ved jo alle sammen godt, at det er små ting, der afgør tingene i fodbold, og så er det klart, at det er sådan en situation her.«

Simon Hedlund sad på bænken i hele kampen mod Silkeborg i sidste uge, og dermed var de fem minutter mod OB offensivspillerens første i den nye sæson.

Med nederlaget har Brøndby tre point efter to kampe.