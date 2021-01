HB Køge fra den danske 1. division udlejer den 18-årige fodboldspiller Marius Elvius til Verona i Serie A.

Det er sjældent, at en fodboldspiller fra den næstbedste danske fodboldrække skifter til en klub i Serie A.

Men det er tilfældet for 18-årige Marius Elvius, som torsdag er blevet udlejet fra HB Køge til Verona i den bedste italienske fodboldrække.

Serie A-klubben har lejet Elvius for resten af sæsonen og sikret sig en købsoption på spilleren fra 1. division. Det skriver HB Køge på sin hjemmeside.

- Marius har været igennem en rigtig god udvikling de seneste år, og han har i denne sæson lagt yderligere på sit spil.

- Han er kun lige fyldt 18 år, så det er helt naturligt, at der er opstået interesse for ham, siger HB Køge-direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.

Økonomien i aftalen er ikke afsløret, men der er tilfredshed i den sjællandske klub.

- Hellas Verona er kommet med en rigtig fornuftig "pakke" for både Elvius og HB Køge.

- Lejeaftalen betyder, at Hellas Verona nu kan se ham an i deres omgivelser i det kommende halve år, inden de beslutter sig for, om de vil købe ham, siger Per Rud.

Marius Elvius har spillet 36 kampe og står noteret for 6 mål for HB Køge. Elvius debuterede for HB Køge i foråret 2019 og blev samme år kåret som årets talent i klubben.

/ritzau/