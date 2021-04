For anden gang i sæsonen tog HB Køge point fra Viborg, som kom til søndagens kamp med syv sejre i træk.

For første gang i næsten fire måneder måtte førerholdet i 1. division, Viborg, gå fra banen uden en sejr.

Da der søndag blev taget hul på oprykningsspillet, måtte Viborg tage til takke med 1-1 ude mod nummer seks, HB Køge.

Viborg ligger med sine 57 point dog stadig meget lunt i svinget til en af de to oprykningspladser. Silkeborg og Esbjerg, der begge spiller mandag, følger efter med henholdsvis 49 og 48 point, men for en kamp mindre.

Viborg vandt de sidste syv kampe i grundspillet, og man skulle faktisk tilbage til 11. december for at finde holdets seneste pointtab. Dengang var det også HB Køge, der fik et point med hjem fra domkirkebyen.

Sydsjællænderne fik tro på en gentagelse af overraskelsen allerede efter fem minutter, da Nicholas Marfelt udnyttede en friløber til at bringe hjemmeholdet på 1-0.

Viborg fik dog overtaget i kampen, og efter knap en halv time skabte Jacob Bonde balance med en fiks afslutning fra kanten af feltet.

Topholdet havde klart overtag i anden halvleg og havde de fleste muligheder, men HB Køge var ikke ufarlig i sine mere sjældne angreb.

Hjemmeholdet havde blandt andet den sidste store chance i tillægstiden, men det blev ved pointdeling, som bringer HB Køge på 31 point.

/ritzau/