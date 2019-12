HB Køge ansætter Auri Skarbalius som cheftræner fra årsskiftet og stopper samarbejdet med Morten Karlsen med øjeblikkelig virkning.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Auri Skarbalius, der tidligere har tidligere været i HB Køge som både spiller, assistenttræner og cheftræner, har underskrevet en kontrakt på foreløbig to år.

Den 46-årige litauer, der også har en fortid i Brøndby, er blandt andet to gange rykket op i Superligaen med henholdsvis Herfølge Boldklub og HB Køge.

»Der er to adresser, der er centrale i mit fodboldliv. Det er Brøndby og Køge. Det er her, jeg har oplevet de største øjeblikke og udviklet mig mest, både fodboldfagligt og menneskeligt.«

»Man skal altid være forsigtig med at vende tilbage, men jeg er sikker på, at det her er det rigtige for mig.«

»Jeg kender klubben og de mennesker, der står bag HB Køge. Jeg ved, det er et godt sted med ambitioner og værdier, der ligger tæt på mine egne,« siger Auri Skarbalius til klubbens hjemmeside.

HB Køges spillere mødes første gang efter nytår 8. januar. Der er forårspremiere 1. marts på udebane mod Vejle Boldklub.

/ritzau/