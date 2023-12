Ifølge Per Rud bad AaB Jubril Adedeji om ikke at spille kampen mellem sin nuværende og kommende klub.

AaB sejrede søndag med 2-1 over HB Køge i 1. division i en kamp, der centrerede sig om en spiller, der ikke var på banen, nemlig klubbens topscorer, Jubril Adedeji.

Den engelske offensivspiller har i fem år tørnet ud for HB Køge og har kontraktudløb denne vinter, men afskedskamp blev det ikke til i årets sidste runde i den næstbedste række, før han skifter til netop AaB.

Ifølge HB Køge-direktør Per Rud var det på opfordring fra AaB, at den 23-årige Adedeji ikke ville spille kampen.

- Jubril kommer og fortæller os for et par dage siden, at han har skrevet under med AaB, og de har sagt til ham, at han ikke skal spille denne her kamp, siger Per Rud til sn.dk.

- Det er ikke sådan, jeg kender AaB. Det er en klub med høj moral og etik, og vi er et lille land, hvor vi hjælper hinanden. Man har en kontrakt, til man ikke har en kontrakt mere. Og det har jeg sagt til AaB, at det er for lavt.

Ifølge Rud blev Adedeji efterfølgende sendt hjem, og direktøren ærgrer sig over afslutningen på ansættelsesforholdet.

Rud tilføjer også, at AaB nægter at have bedt Adedeji om ikke at spille kampen.

Nordjyske har forsøgt at få en kommentar fra AaB's ledelse, som dog ikke har nogen kommentar.

AaB rykkede i sidste sæson ud af Superligaen og ligger i den næstbedste række nu nummer to, hvilket til foråret vil være lig med oprykning.

HB Køge ligger tredjesidst i rækken.

/ritzau/