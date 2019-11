Eden Hazard slipper billigt, efter at han tirsdag udgik af Champions League-kamp mod Paris Saint-Germain.

Real Madrid kan ånde lettet op. Skaden, der tirsdag tvang Eden Hazard til at udgå af Champions League-kampen mod Paris Saint-Germain, er ikke alvorlig.

I første omgang frygtede klubben en forstuvet ankel, men onsdag oplyser klubben på sin hjemmeside, at Hazard er blevet undersøgt, og han slipper med blå mærker.

- Efter test udført af Real Madrids lægestab på vores spiller Eden Hazard er han blevet diagnoseret med blå mærker på højre ben, lyder det fra klubben.

Dermed skulle Hazard uden problemer blive klar til storkampen mod FC Barcelona 18. december.

Alle Real Madrids spillere på både banen og bænken holdt vejret, da Hazard måtte udgå efter en duel med PSG's Thomas Meunier efter en times tid.

Sommerindkøbet var ved at finde sin form fra Chelsea-tiden efter en sløj begyndelse i Madrid-trøjen. Blot et mål i 13 kampe for Real Madrid er det blevet til.

Kampen mod PSG endte 2-2, efter at Real Madrid kom foran 2-0 efter 79 minutter på mål af Karim Benzema.

To sene mål fra PSG's Kylian Mbappé og den tidligere Real Madrid-spiller Pablo Sarabia sikrede dog franskmændene et point.

Real Madrids næste kamp er på udebane mod Alaves på lørdag i den spanske liga.

/ritzau/