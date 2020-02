Real Madrid må endnu engang undvære Eden Hazard.

Den belgiske superstjerne måtte forlade lørdagens kamp mod Levante i anden halvleg med en skade - og den har nu vist sig at være mere alvorlig end som så.

Real Madrid skriver i en kort meddelelse på sin hjemmeside, at Eden Hazard søndag er blevet testet af klubbens læger, og han er blevet diagnosticeret med et brud på lægbensknoglen tæt ved anklen.

Den spanske topklub giver ikke nogen officiel melding på, hvor længe den belgiske stjerne forventes at være ude.

Zinedine Zidane kigger til, mens Eden Hazard humper fra banen. Foto: JOSE JORDAN Vis mere Zinedine Zidane kigger til, mens Eden Hazard humper fra banen. Foto: JOSE JORDAN

Real Madrid-træner Zinedine Zidane sagde på pressemødet efter 1-0-nederlaget til Levante, at skaden så slem ud.

Flere medier spekulerer i, at en sådan skade kommer til at holde Eden Hazard ude i minimum to måneder, og måske endda resten af sæsonen.

Det er i hvert fald helt sikkert, at Eden Hazard ikke kommer til at være med for Real Madrid, når de onsdag spiller ottendedelsfinale i Champions League hjemme mod Manchester City.

Om en uge - 1. marts - spiller Real Madrid mod FC Barcelona i La liga, og 17. marts er der returopgør mod Manchester City, hvor Eden Hazard heller ikke kommer til at være med.

Den 29-årige stjerne vendte i forrige runde tilbage fra en ankelskade, der holdt ham ude i knap tre måneder, og den nye skade har ramt samme ankel.

Eden Hazard er i gang med sin første Real Madrid-sæson, og det er ikke blevet nogen store debutsæson for belgieren.

Han står blot noteret for en enkelt scoring i Real Madrid-trøjen.

Den daterer sig tilbage til 5. oktober 2019, hvor han scorede til 2-0 i en 4-2-sejr over Granada.