Hans Jørgen Haysen bliver sportschef i AGF fra 1. marts og skifter fra en tilsvarende stilling i Sønderjyske.

Der skulle en fodboldklub som AGF til for at lokke sportschef Hans Jørgen Haysen væk fra Sønderjyske.

Det er en af tre grunde til, at skiftet kunne falde på plads nu, fortæller Haysen til Sønderjyskes hjemmeside.

- For det første er Sønderjyske et virkelig godt sted, og det betyder meget for mig at kunne give det godt videre til den næste, der skal tage over og komme med nye idéer og tanker.

- For det andet passer tidspunktet godt i forhold til mit privatliv, hvor børnene er ved at være voksne. For det tredje er det en spændende mulighed i AGF og Aarhus, og det skulle også til for at lokke mig væk herfra, siger Haysen.

Han kalder det specielt at forlade en klub, han har været en del af i mange år både som spiller og i ledelsen.

- Sønderjyske har været en stor del af mig i mange år, og jeg ønsker virkelig klubben alt det bedste i årene fremover.

- Jeg har været i klubben i 17 år, så jeg kender hver en krog, og jeg elsker ånden og sjælen, der er her.

- Det skal Sønderjyske virkelig holde fast i, for det gør det til en helt speciel klub, som altid vil have en plads i mit hjerte, siger Haysen.

Sønderjyske-direktør Klaus Rasmussen er ærgerlig over, at Haysen forlader klubben.

- Han var helt grøn, da vi tog ham ind som sportschef i 2014, men vi troede på ham, og tiden har vist, at vi så rigtigt.

- Han har lagt sten på sten og udviklet klubben fantastisk, og med ham i spidsen har vi nået nye højder med sølvmedaljer, europæiske kampe og pokaltriumf, siger Klaus Rasmussen.

Den kommende tid vil blive brugt på at finde en afløser, lyder det fra direktøren.

- Det her er helt nyt for os, så nu trækker vi lige luft ind, inden vi tager hul på rekrutteringsprocessen.

- Vi skal ud at sondere markedet og se, hvad der er af spændende muligheder, og vi skal finde ud af, hvad der er den bedste løsning for Sønderjyske.

- Det er vigtigt, at Sønderjyske også fremover bliver et sted, hvor unge mennesker kommer for at udvikle sig og gøre karriere, siger Klaus Rasmussen.

