Det er aldrig set før i de over 9000 kampe, som Hawk-Eye-systemet har været brugt i, skriver leverandør.

Leverandøren af den mållinjeteknologi, der bliver brugt i Premier League, undskylder for at have overset et tydeligt mål i onsdagens kamp mellem Aston Villa og Sheffield United.

I en pressemeddelelse skriver leverandøren, Hawk-Eye, at alle syv kameraers udsyn omkring målet var blokeret af enten målmanden, målstolperne eller en spiller.

- En sådan grad af blokering er aldrig set før i de over 9000 kampe, som Hawk-Eye-systemet har været brugt i.

På tv-billederne var det tydeligt, at Aston Villas målmand, Ørjan Håskjold Nyland, fumlede bolden ind over stregen i eget mål.

Kampen endte derfor 0-0 til stor frustration for Sheffield Uniteds spillere.

Efter kampen sagde Sheffield Uniteds manager, Chris Wilder, at han ikke vidste, om han skulle grine eller græde.

/ritzau/Reuters