Jenny Thompson fortryder det hele.

»Når jeg går i seng om aftenen, græder jeg meget. Det kan holde mig vågen i flere timer,« siger hun.

For omkring 10 år siden blev hun en tabloid sensation, da hun sammen med veninden Helen Wood stod frem og fortalte, hvordan de som escortpiger havde haft en trekant med den engelske landsholdsstjerne Wayne Rooney - mens fodboldspillerens hustru, Coleen Rooney, var gravid i femte måned med parrets første barn.

Hun fik dengang, hvad der svarer til mere end en halv million kroner af et medie for at fortælle om sine oplevelser. Så det gjorde hun. Om trekanten med Wayne Rooney. Om at have sex med Mario Balotelli. At hun havde haft sex med 13 Premier League-spillere.

Wayne Rooney spillede, dengang affæren med Jenny Thompson og Helen Wood kom frem, i Manchester United. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Wayne Rooney spillede, dengang affæren med Jenny Thompson og Helen Wood kom frem, i Manchester United. Foto: PAUL ELLIS

»Dengang tænkte jeg ikke på al den skade, jeg kunne forvolde. Jeg tænkte kun på, hvad jeg selv kunne få ud af det,« fortæller Jenny Thompson i dag i et interview med The Sun.

»Jeg var en egoistisk, dum, grådig og besat pige. Pengene, jeg fik, faldt på et tørt sted, men de er væk nu: Brugt på ferier og mærkevarer.«

Hun fortæller også, at det hele kom ud af kontrol.

I dag er Jenny Thompson 30 år og har siden fået en datter. Samtidig forsøger hun at lægge årene som escortpige bag sig.

»Mit liv er fuldstændigt anderledes nu. Jeg tror udelukkende på positivitet og gør kun ting, der er gode for mig, mentalt og psykisk,« siger hun og vil nu se bruge kræfterne på at glæde sig til 'de næste 10 år'.

»Jeg føler, at jeg har betalt for minde fejltagelser. Der er en grænse for, hvor mange gange jeg kan sige undskyld til dem, det gik ud over,« lyder det fra Jenny Thompson.

Forholdet til Helen Wood er i dag ødelagt. De taler ikke længere sammen. For mens den tidligere veninde netop har udgivet en ny bog - selvbiografen 'A Man's World', hvori hun afslører nye detaljer om de forhold hun havde til kendte mænd - insisterer Jenny Thompson på at lægge 'den ulykkeligste periode i mit liv' bag sig.

»Tro det eller lad være: Jeg kan ikke lide at blive ved med at bringe det på banen. Men hver gang Helen åbner munden, bliver jeg igen trukket ind i det. Jeg kan virkelig ikke foredrage hende,« lyder det fra Jenny Thompson.