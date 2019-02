Stemningen kan ikke være god mellem brødrene Giggs.

Manchester United-legenden Ryan Giggs bliver af sin egen bror, Rhodri Giggs, gjort tykt grin med i en ny tv-reklame for bettingfirmaet Paddy Power.

Under titlen 'Loyalty's dead. Live for rewards,' forklarer Rhodri Giggs, hvordan han har været loyal over for alle mulige ting gennem hele sit liv, men at det kan være lidt ligegyldigt, og derfor er han nu ambassadør for Paddy Power.

Simpelt, ikke? Ikke helt.

Rhodri Giggs i den nye Paddy Power-reklame. Foto: Screendump - Youtube/Paddy Power

For i den minut-lange reklamefilm er der fyldt med referencer til brormand Ryan, som han bestemt ikke er på god fod med.

Det skyldes, at Ryan Giggs i otte år havde en affære med Rhodris daværende hustru, Natasha, bag om ryggen på sin egen hustru og broren.

Reklamefilmen indeholder hints såsom:

Rhodri Giggs bliver spurgt på den lokale, om han skal have en bitter. »Nej, ikke længere. Champagne, tak.«

I pubben hænger der et billede af en øl med navnet Wandering Cuck (omvandrende idiot, hvilket er en pæn oversættelse, red.)

Rhodri Giggs griner smørret, da Wales taber, og der sættes spørgsmålstegn ved landstræneren (gæt selv, hvem det er).

Hans nye partner skal ned og handle mælk. Men Rhodri skal lige overveje først, om de ny også mangler mælk.

Avisbagsiden med overskriften: 'United-legende droppet til drømmejob'

Avisen The Sun afslørede i 2011 Ryan Giggs' affære med Natasha gennem otte år, hvortil Rhodri Giggs svarede, at han var sammen med Natasha den foregående lørdag før afsløringerne. Det var han så ikke længere.

Stacey Cooke, der var Ryan Giggs' hustru, var overraskende ude at forsvare sin mand efter afsløringerne, og parret formåede at holde sammen i yderligere fem år.

Forud sin brors hustru havde Ryan Giggs også en affære med modellen Imogen Thomas, inden der i 2016 var nye rygter om, at han igen skulle have været lidt for flirtende over for fremmede kvinder. Og så fik Stacey Cooke nok.

Ryan Giggs skulle desuden have forsøgt at betale sin bror for ikke at udtale sig omkring affæren. Du kan herunder se Rhodri Giggs' optræden i reklamefilm.