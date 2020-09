Leicester vandt overraskende med 5-2 ude over Manchester City i den engelske Premier League.

Leicester har vist god form og vundet samtlige tre kampe i starten af denne Premier League-sæson.

Søndag gik det ud over Manchester City, som hjemme på Etihad tabte med hele 2-5 til Leicester, der havde Kasper Schmeichel på mål i hele kampen.

Især Leicester-angriberen Jamie Vardy var i strålende spillehumør med tre mål. To af dem blev scoret på straffespark, som han selv fremtvang.

City kom dog bedst fra start efter blot fire minutter, da kantspilleren Riyad Mahrez på et drøn af et skud fandt det lange hjørne uden chance for Schmeichel.

Leicester svarede igen efter 37 minutter, hvor Vardy scorede på det første af sine to straffespark.

I anden halvleg var Leicester klart bedst, og City var næsten konstant på hælene.

Leicesters midtbanespiller Youri Tielemans fandt Timothy Castagne, som spillede bolden til Vardy inde foran mål.

Og Vardy fik med en elegant berøring sat målet til 2-1 ind bag City-keeperen Ederson efter 54 minutter.

Fire minutter senere øgede Vardy igen på et straffespark, og så stod det 3-1 til Leicester.

City havde mulighed for at reducere, men indskiftede Liam Delap headede på overliggeren.

Leicesters kreative midtbanespiller James Maddison satte efter 77 minutter en ren perle af en scoring i nettet med et skruet langskud, som sad helt oppe i krogen.

City blev i denne periode udspillet og var bagud 1-4, inden City fik svaret en smule igen.

Efter 84 minutter headede City-stopperen Nathan Aké en reducering til 2-4 ind efter et hjørnespark, hvor Maddison ikke fulgte med City-stopperen.

Leicester fik tilkendt et straffespark mere i slutningen af kampen, og da Vardy var blevet skiftet ud, så blev det Tielemans, som fik lov at score til slutresultatet 5-2 efter 88 minutter.

Tidligere søndag spillede Tottenham og Pierre-Emile Højbjerg 1-1 hjemme mod Newcastle, som udlignede på et straffespark i overtiden.

/ritzau/