Brøndby-angriberen var stolt over et hattrick i 3-0-sejren over OB, men vil fokusere på holdet frem for alt.

Mikael Uhre fik en stor hovedrolle i Brøndbys sejr i Odense på 3-0 over OB, da angriberen fik scoret et vaskeægte hattrick.

Uhres scoringer faldt alle i første halvleg, hvor han blev noteret for en scoring med begge ben og hovedet.

Hovedpersonen var da også selv henrykt sin bedrift, men ser hellere, man kigger på holdets præstationer i denne sæson.

- Et hattrick er noget, man arbejder på hver dag, så det var dejligt, at de gik ind i dag. Når man så gør det i første halvleg, så tænkte jeg, jeg lige kunne krone den med en med højre, venstre og med hovedet, siger angriberen.

Han vil dog hellere tale om hele Brøndby-mandskabet end sig selv efter sejren over OB.

- Jeg synes, man bør kigge på, hvad holdet har gang i denne sæson. Vi dominerede dem fuldstændigt i første halvleg, hvorefter vi gik ud og kørte sejren sikkert hjem i anden halvleg, siger han.

Cheftræner Niels Frederiksen var også meget tilfreds med sine angribere inklusiv Mikael Uhre.

- Selvfølgelig er jeg tilfreds med præstationen fra Uhre, der blev noteret for målene, men jeg er også meget tilfreds med Jobbe (Jesper Lindstrøm, red.) og Simon Hedlund i deres arbejde i det offensive, siger Frederiksen.

I OB-lejren havde cheftræneren, Jakob Michelsen, ikke meget tilovers for sit mandskabs præstation før pausen.

- Vi leverede en rigtig dårlig første halvleg, hvor vi må anerkende, at Brøndby var bedre end os på alle parametre. Vi ville gerne i top-6, men det formår vi ikke, siger OB-træneren.

Odense-holdet har en yderste spinkel matematisk chance for at slutte i den bedste halvdel af Superligaen.

Det kræver dog formentlig en urealistisk stor sejr over AaB i sidste spillerunde af grundspillet. Samtidig skal andre resultater falde ud til OB's fordel.

/ritzau/