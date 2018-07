Til trods for både klubrekord og et hattrick mod AaB bevarer Dame N'Doye ydmygheden og roser medspillerne.

København. Dame N'Doye er denne sommer vendt tilbage til FC København, og søndag stemplede den senegalesiske angriber for alvor ind i Superligaen, da han med et hattrick på bare 22 minutter afgjorde kampen mod AaB, der endte 4-0.

Da N'Doye fuldbyrdede hattricket, kunne han samtidig også glæde sig over titlen som den mest scorende spiller i FCK's historie, da angriberen med mål nummer 85 overgik brasilianske César Santin.

Til trods for den fornemme præstation var N'Doye efterfølgende ikke meget for at tale om sig selv. I stedet havde han mere travlt med at rose holdkammeraterne.

- Det var en fantastisk kamp, og holdet leverede en fantastisk præstation. Det er fantastisk at være topscorer i FC København, men det vigtigste er, at vi bliver ved med at fokusere på vores præstationer.

- Det er altid fantastisk at score for FC København, og det var dejligt at se fansene være glade for holdets præstation, og den fightervilje som vi viste, siger hattrick-helten.

Ros vil træner Ståle Solbakken til gengæld gerne sende af sted mod sin angriber, der ifølge FCK-træneren har gennemgået en stor personlig udvikling siden sit første ophold i klubben fra 2008 og frem til 2012.

- Det, som er forskellen på NDoye, fra sidst han var her, til nu, er, at jeg dengang måtte passe på ham døgnet rundt, siger Solbakken.

- Nu er han en voksen mand, han har en familie, og han tager stort ansvar i spillergruppen. Han er en lederfigur, og han er en anden person i dag.

Trods søndagens flotte præstation af N'Doye mener FCK-træneren stadig, at angriberen endnu ikke er helt oppe i omdrejninger.

- Han mangler ikke noget i sin kraft eller sit touch på bolden, men han mangler lidt på det konditionelle.

- Han bliver bedre, men han mangler stadig lidt fysik endnu. Nu spillede han 60 minutter i Island, og nu spillede han 65 minutter mod AaB, så det bliver bedre.

Med søndagens hattrick topper 33-årige N'Doye også Superligaens topscorerliste, mens FCK efter tre spillerunder står noteret for seks point.

/ritzau/