Tre mål på 10 minutter, selvom han startede på bænken.

Sådan kan man opsummere Andreas Cornelius' kamp mod Genoa søndag, hvor danskeren scorede hattrick.

Efter den suveræne præstation har den lange dansker udtalt sig til Parmas hjemmeside.

Her kommer Cornelius med en helt særlig hilsen.

Cornelius jubler efter det ene af sine tre mål i søndagens kamp mod Genoa. Foto: SERENA CAMPANINI

»Jeg dedikerer mine mål til mine bedsteforældre. I dag var den første dag, hvor de kom for at se mig spille i udlandet, så alle tre mål er til dem,« siger Andreas Cornelius til hjemmesiden.

»Det betyder meget for mig at score et hattrick, det har jeg aldrig gjort før i min karriere. At gøre det her i Serie A betyder meget.«

Målene var Cornelius' andet, tredje og fjerde i syv ligakampe for Parma, og nu har angriberen scoret flere mål for Parma, end han samlet gjorde i sine to tidligere klubber, Bordeaux og Atalanta.

»Nu er mit mål at forblive fokuseret og forsøge at være konstant i mine præstationer. Jeg er virkelig glad her i Parma, og jeg har det godt.