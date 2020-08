Fodboldspilleren Harry Maguire har været tilbageholdt i næsten to dage i Grækenland efter et slagsmål.

Lørdag kan - i hvert fald i første omgang - blive en skæbnedag for fodboldspilleren Harry Maguire, som angiveligt er mistænkt for at angribe nogle politibetjente.

Manchester United-anføreren har været tilbageholdt i knapt to dage efter et slagsmål mellem to grupper af britiske turister på den græske ø Mykonos torsdag.

Lørdag skal han ifølge nyhedsbureauet AFP møde i retten, hvor han vil få besked om, hvad han er sigtet for.

Maguires advokat er ikke bekymret for situationen.

- Alt går godt. Maguire afviser anklagerne. Hvis alt går vel, bliver vi færdige (lørdag), siger advokaten Constantinos Darivas ifølge AFP til nyhedssiden gazzetta.gr.

Advokaten tilføjer, at forsvarsspilleren har det godt, selv om han har tilbragt to nætter som tilbageholdt.

Ifølge en udtalelse fra græsk politi blev tre mænd på 27, 28 og 29 år anholdt på Mykonos. En betjent skal være blevet ramt af slag i forbindelse med slagsmålet, mens yderligere tre betjente blev skubbet og slået, da de tre mænd modsatte sig anholdelse ved den lokale politistation.

Politiet har også forklaret, at en af de mistænkte mænd forsøgte at bestikke politiet.

Det græske nyhedsbureau ANA skriver, at de tre mænd er Harry Maguire, hans bror og en ven.

Manchester United udsendte fredag en kort pressemeddelelse om sagen.

- Klubben er bekendt med en hændelse, der involverer Harry Maguire i Mykonos i går aftes. Vi har kontakt til Harry, og han samarbejder fuldt ud med de græske myndigheder.

- På dette tidspunkt har vi ikke yderligere kommentarer, skrev klubben.

Lørdagens retsmøde finder sted på øen Syros, der er administrativt centrum for gruppen af øer, som Mykonos hører under.

/ritzau/