Harry Kane fra Tottenham fik rekorden med flest mål i 2017, da han tirsdag scorede hattrick mod Southampton i 5-2 sejren, og derfor var han i godt humør bagefter. Og han mener, at han kan blive endnu bedre.

»Det handler om at forbedre sig hvert år. Det har jeg gjort hvert år, og det vil jeg gerne fortsætte med,« sagde Harry Kane efter kampen ifølge BBC.

Harry Kanes hattrick betød, at han scorede sit mål nummer 54, 55 og 56 i kalenderåret 2017, og det er mere end nogen anden i Europas fem største ligaer. Lionel Messi fra FC Barcelona scorede 54, Cristiano Ronaldo fra Real Madrid, Robert Lewandowski fra Bayern München og Edinson Cavani fra Paris Saint-Germain har alle lavet 53.

Hvis man kun tæller mål i Premier League, har Harry Kane lavet 39 mål, og dermed slog han også Alan Shearers rekord her. I kalenderåret 1995 scorede han 36 mål for Blackburn. Du kan se Harry Kane slå den rekord på videoen øverst på denne side.

»Det har været et fantastisk år. Tænk at blive sammenlignet med Messi og Alan Shearer. Men det er, hvad fodbold handler om,« sagde Harry Kane.

»Det var svært ikke at tænke på rekorderne, inden vi gik på banen. På banen handlede det naturligvis om at vinde. Men jeg ville også gerne slå rekorderne. Og det var fantastisk, at det lykkedes,« sagde den 24-årige Tottenham-angriber.

Han havde også talt med medspillerne inden kampen.

»Vi har fantastiske spillere her i klubben, så jeg havde på forhånd bedt medspillerne om at prøve at spille mig fri til mål. Jeg kommer nok til at give dem en middag nu,« sagde Harry Kane, der havde en forklaring på sin succes.

»Jeg har forbedret mig fysisk. Jeg er blevet bedre til at forberede mig på kampene. Jeg får den rette hvile, jeg spiser rigtigt, og jeg tager is-bad,« sagde Harry Kane.

Alan Shearer viste storsind, da Harry Kane havde slået hans 22 år gamle rekord.

You’ve had a magnificent 2017 @HKane. You deserve to hold the record of most @premierleague goals in a calendar year. Well done and keep up the good work. — Alan Shearer (@alanshearer) 26. december 2017

»Du har haft et storslået 2017, Harry Kane. Du fortjener rekorden med flest Premier League-mål i et kalenderår. Det er flot. Fortsæt endelig,« skrev den tidligere topscorer på Twitter.