Det er spillerne i Bayern München, der har ansvaret for at levere bedre præstationer, mener Harry Kane.

Meget er gået galt for Bayern München i denne sæson. Holdet er slået ud af den tyske pokalturnering og halter langt efter i kampen om mesterskabet i den hjemlige liga.

Tirsdag aften fik Bayern München dog en succesoplevelse ved at slå Lazio 3-0 og avancere med en samlet 3-1-sejr til kvartfinalerne i Champions League.

Harry Kane scorede to af målene for Bayern München, og englænderen mener, at spillerne har ansvaret for præstationerne i denne sæson.

Bayern München-træner Thomas Tuchel har taget konsekvensen af den svingende sæson og meddelt, at han træder tilbage fra posten til sommer.

- Det er usædvanligt. Vi har som spillere ansvaret. Ikke bare over for træneren, men også over for hele klubben, siger Kane til Viaplay.

- Vi kan stadig forbedre os. Sådan en aften som denne kan virkelig ændre vores sæson. Jeg er virkelig stolt af drengene, og nu skal vi holde vores momentum.

Lazio var foran 1-0 efter det første opgør, men Bayern fik vendt tingene rundt med tre ubesvarede mål på eget græs.

- Det var en perfekt aften for os. Det var en stor kamp, fordi vi var bagud efter den første kamp. Det var et stort moment i vores sæson at gå videre.

- Vi havde god energi på hele holdet, det var en toppræstation, siger Kane.

/ritzau/