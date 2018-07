Harry Kane vil vinde VM med England, og han siger, at det bare er perfekt, hvis topscorerprisen følger med.

Moskva. England møder tirsdag Colombia i ottendedelsfinalen ved VM i fodbold, og her scorer Harry Kane for England.

I hvert fald, hvis man skal tro angriberens egne ord.

- Hvis jeg havde spillet mod Belgien og ikke havde scoret, så ville jeg måske tænke over, at jeg ikke havde scoret i den seneste kamp. Jeg møder op med et hattrick, og jeg er klar til en meget vigtig kamp for os mod Colombia.

- I øjeblikket har jeg det sådan, at jeg kan score, hver gang vi spiller. Jeg kan ikke vente med at komme på banen, specielt fordi boldene dropper ned foran mig, og tingene fungerer, siger Harry Kane.

Tottenham-angriberen er med sine fem mål i øjeblikket den mest scorende spiller ved VM, men han blev sparet, da England spillede sin sidste gruppekamp mod Belgien.

Cristiano Ronaldo er noteret for fire scoringer på andenpladsen, men Real Madrid-stjernen røg lørdag ud, da Portugal tabte til Uruguay.

Belgiens Romelu Lukaku, som stadig er i turneringen, er også noteret for fire mål indtil videre.

Harry Kane understreger dog, at han fokuserer mere på engelsk succes ved VM end sine mål.

- The Golden Boot (topscorerprisen ved VM, red.) vil være fantastisk, og jeg er jo stadig med i turneringen, men mit mål er at vinde VM. Det har altid været mit mål. Hvis topscorerprisen følger med, så er det bare perfekt, siger Kane.

