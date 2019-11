José Mourinho giver Tottenham-spillerne selvtillid og en fornyet tro på holdet, siger Harry Kane.

José Mourinho har bevist, at han kan vinde trofæer.

Sådan siger Tottenhams stjerneangriber Harry Kane om sin nye cheftræner.

Portugiseren skal ifølge Kane være manden, der får sat en stopper for den nu 11 år lange titeltørke i London-klubben.

- Chefen (Mourinho, red.) har vundet i alle de klubber, han har været i. Det kan man ikke komme uden om, siger Harry Kane.

- Jeg har gjort det klart, at jeg er nået til et punkt i min karriere, hvor jeg vil vinde trofæer, og jeg har gjort det klart, at jeg vil vinde dem her, og i år skal vi slå til.

Mourinho, der tidligere har stået i spidsen for Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid og Manchester United, har 25 titler på cv'et og skal altså nu forsøge at tilføje nyt metal til Tottenhams pokalskab, der ikke er blevet udbygget siden holdets Liga Cup-triumf i 2008.

Ifølge Harry Kane giver José Mourinho Tottenham-spillerne en frisk start.

- Når nogen har et omdømme, som han har, så giver det selvtillid. Det giver en fornyet tro på holdet.

- Det er en ny mulighed for alle til at vise, hvad de kan, og det vil vi spillere forhåbentlig nyde godt af, siger angriberen.

Mourinho fik en god start på tiden som Tottenham-træner, da han lørdag så sit hold vinde 3-2 over West Ham i Premier League.

/ritzau/Reuters