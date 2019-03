Nej, det er IKKE en tidlig aprilsnar!

Tottenhams Harry Kane render rundt med et frygtindgydende højreben, der har høvlet kasser ind for 'Spurs' og det engelske landshold de seneste år.

Men nu åbner angriberen for, at højrebenet kan prøve sig af i en helt anden sportsgren.

Ligesom så mange af sine tidligere kolleger overvejer den 25-årige angriber at prøve lykken i USA, når karrieren går på hæld. Men i modstæning til Beckham, Rooney og Gerrard planlægger Kane ikke et eventyr i den bedste amerikanske fodboldrække, MLS.

Foto: PAUL ELLIS

Det er derimod NFL, som englænderen har fokus på. Harry Kane har aldrig lagt skjul på, at han er stor fan af amerikansk fodbold, og nu fortæller han til ESPN, at han har en drøm om at prøve sig af som 'kicker' i den populære sportsgren.

»Drømmen er rigtig nok. Det er noget, jeg om 10-12 år bestemt har lyst til at give chancen.«

»Det handler om mit 'drive' til at blive den bedste. Selv når jeg downloader et spil til min telefon, tænker jeg 'kan jeg blive den bedste i verden?' Hvis du spiller i Premier League og ved VM, og derefter skifter til NFL - vil du så ikke blive betragtet som en af de største sportsudøvere nogensinde?«

Kane er så stor fan af NFL, at han har døbt sine to hunde Tom Brady og Russell Wilson