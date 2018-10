Åge Hareide er bedre end Richard Møller Nielsen.

Eller i hvert fald når det gælder pointsnit, for den nu afdøde ‘Ricardo’ vil for altid være manden, der skabte en gylden sommer i 1992 med et europamesterskab til Danmark. Men da Åge Hareide mod Østrig tog en ny sejr, sneg han sig forbi Richard Møller Nielsens pointsnit. Og kreditten sendte han direkte videre til sine spillere.

»Jeg tænker ikke på, at jeg er den bedste træner. Drengene har gjort et formidabelt arbejde i lang tid. Lige siden vi tabte til Montenegro. Vi fik rystet det af os og arbejdet fremad,« siger Åge Hareide.

Den danske landstræner med det norske pas er efter 2-0-sejren over Østrig oppe på 30 kampe som chefen for Danmark. Det har kastet 15 sejre af sig. Der er også hentet 12 uafgjorte, og tre gange har Danmark tabt. Og så har vi altså lige fjernet vikarlandsholdets kamp mod Slovakiet, hvor John ‘Faxe’ Jensen overtog holdet for en stund.

Danmark er svære at slå, og det skyldes ifølge Hareide, at mentaliteten er skubbet mere i retning af det gode resultat.

»Det at vinde er blevet monumentalt for os, og det at holde nullet er blevet monumentalt for os. Mod Østrig lykkedes det. Fodbold er en forunderlig ting.«

»Vi fik sparket bolden op i krydset, og vi fik et mål på en kontra, og så blev det 2-0 i stedet for 1-0. Vi har talt meget om, at vi ikke er et hold, der i udgangspunktet skal være defensivt, men vi forsvarer os dygtigt,« siger Åge Hareide.

Om en måned har han muligheden for at forbedre sit i forvejen pæne pointsnit. Her skal Nations League-gruppen nemlig afgøres med først en udebanekamp i Wales og siden et måske afgørende slag mod Irland på hjemmebane i Aarhus.