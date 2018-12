»Jeg er i chok«.

Sådan lyder den kontante udmelding fra Åge Hareide efter nyheden, der i fredags chokerede Malmö FF. Klubbens 57-årige formand afgik pludselig ved døden, og det har sat sine spor hos den danske landstræner.

»Håkan (Jeppsson, red.) var et af de bedste mennesker, jeg kendte. Han var altid glad og fuld af energi. Positiv energi er meget vigtigt,« siger Åge Hareide til Expressen.

Det er endnu uvist, hvad der er skyld i Håkan Jeppssons pludselige bortgang. Men lørdag indviede Malmö FF en mindeplads ved deres museum, hvor fans kunne samles og mindes den nu tidligere formand.

Vis dette opslag på Instagram Malmö Fotbollförening är i sorg. Föreningens ordförande Håkan Jeppsson har hastigt gått bort vid en ålder av 57 år. Beskedet nådde Malmö FF under fredagsförmiddagen och styrelsen kommer att sammanträda under dagen. Vi ber alla att respektera de tragiska omständigheterna i väntan på ytterligare kommentarer och information från föreningen. En minnesplats kommer att öppnas i MFF-museet, Stadion ingång 51, lördagen den 8 december klockan 10:00. Våra tankar går till anhöriga och närstående i denna svåra stund. #MalmöFF Et opslag delt af Malmö FF (@malmo_ff) den 7. Dec, 2018 kl. 3.13 PST

Så sent som i torsdags var Åge Hareide selv i Malmö for at deltage i en konference, hvor han holdt et foredrag om sin tid i klubben. Her sad han som træner i knap to år, hvor Håkan Jeppsson altså også var formand.

»Det er med stor sorg, jeg modtog beskeden om din bortgang. Mine tanker går til dig og din familie,« siger Åge Hareide rettet mod sin ven.

Klubben var hurtigt efter dødsfaldet ude at bede om fansenes respekt i den svære tid for formandens familie.

»Malmö Fotbollförening er i sorg. Klubbens formand Håkan Jeppsson er hastigt gået bort i en alder af 57 år. Beskeden nåede Malmö FF fredag formiddag, og bestyrelsen vil i løbet af dagen sætte sig sammen,« skrev klubben på sin hjemmeside.

Åge Hareide. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Åge Hareide. Foto: Mads Claus Rasmussen

Håkan Jeppsson kom til klubben i 2004, hvor han blev en del af den svenske traditionsklubs bestyrelse. Her sad han indtil 2010, hvor den daværende formand afgik, og Jeppsson i stedet overtog posten.

Her har han kunne se Malmö blive mestre fire gange de seneste seks år. Her er det også blevet til deltagelse i Champions League af to omgange, hvor klubber som Juventus og Real Madrid har været en tur i det sydsvenske.

Jeppsson var også med til at hyre den danske træner Allan Kuhn, der førte klubben til et mesterskab, men kort efter succesen alligevel fik sparket fra den svenske klub.

Malmö FF har tre danskere i truppen - Lasse Nielsen, Søren Rieks og Anders 'AC' Christiansen.