Benedik Hareide lærer aldrig at forstå danskernes syn på fodbold.

Han har i flere omgange forsvaret sin far – Åge Hareide – mens han har været landstræner, og mandag aften kom han så igen med en stikpille til de danske fodboldeksperter.

Det sker i et interview i Viaplay Sport Live (som du kan se i videoen øverst i denne artikel), hvor han taler om den kritik, der har været af Åge Hareide i de fire år, han nåede at være dansk landstræner.

»Jeg sidder heroppe og følger med, i hvad gamle landsholdsspillere siger, hvad kommentarer og aviserne siger, og hvad eksperterne siger. Man skal jo respektere, at alle kan få lov at have deres egen mening. Og når det gælder landsholdet så har alle – næsten alle – en mening om, hvordan det skal spille.«

»Det sjove er, at når man kigger på det som en udenforstående, og når man er norsk og kigger på, hvordan danskerne omtaler fodbolden, så er det som om, man ønsker at spille som i 86 og få resultater som i 92,« siger Benedik Hareide og fortsætter:

»Men jeg kan godt huske 92, og hvordan Danmark spillede. Men der er ikke mange, der taler om, at I var ret defensive og kompakte, og måden man spiller på kontraangreb for at bryde modstanderen ned - det taler man ikke så meget om.«

»Man taler selvfølgelig om sommeren 92, som var helt fantastisk. Men man taler rigtig meget om 86, hvor DK fik hug af Spanien 1-5. Var det i kvartfinalen, ik’? (Det var i 1/8-finalen, red.). Men de spillede jo fantastisk fodbold,« siger Benedik Hareide.

Åge Hareides søn mener ganske enkelt, at danskerne har misforstået, hvor tætte kampene er i international fodbold, og at man derfor er tvunget til at spille med stor kynisme og ikke kan tillade sig at stræbe efter champagnefodbold.

»Men jeg vil bare sige, at når det kommer til landsholdsfodbold, så handler det udelukkende om resultater. For hvis man ikke får resultater nu, så kommer man ikke til slutrunder.«

»Og slutrunder er altså skak, hvor man skal spille hinanden taktisk ud, for spillerne er så gode. Så jeg vil sige, at landsholdsfodbold er meget resultatorienteret. Også fordi man ikke har mulighed for at gå på træningsbanen dagen efter, man har spillet en kamp, og lave ændringer. Mange gange skal man vente i tre måneder. Så man må også være pragmatisk, hvis man skal opnå resultater, sådan som jeg ser det,« siger Benedik Hareide i Viaplay Sport Live.

I sidste uge kom det frem, at EM bliver udskudt til sommeren 2020 på grund af coronavirussen, og at Åge Hareide derfor stopper før tid som landstræner.

Dermed fik han ikke det punktum, som han havde drømt om efter små fire år i Danmark.

»Personligt er det selvfølgelig ærgerligt at miste et EM, og jeg dermed ikke kan afsluttet min rejse med landsholdet foran et fyldt Parken til en kæmpe EM-fest. Men der er tale om en særlig situation, hvor mange mennesker har det meget værre og kan miste arbejdspladser.«

»Der er mennesker, der er syge og mennesker, der dør. Det er det vigtigste at få styr på, og derfor er det naturligt, at EM bliver udsat,« sagde Åge Hareide i den forbindelse til DR Sporten.