Åge Hareides søn, Bendik, er fyldt med både glæde og stolthed.

For midt i en tid, der er præget af alt andet end glæde, så kigger Bendik Hareide nu tilbage på sin fars seneste fire år som Danmarks landstræner med ét stort smil.

Og det er selvom, det hele sluttede før tid, da det tirsdag blev klart, at sommerens EM-slutrunde bliver udskudt et år som følge af coronakrisen.

»Jeg er stolt og glad. Det er jo den helt rigtige afgørelse at udskyde EM. Det er vi alle enige om. Hans kontrakt udløber, og længere er den egentlig ikke. Men selvfølgelig er det ærgerligt,« siger Bendik Hareide til B.T. og fortsætter:

Foto: DAVID KLEIN

»At kunne afslutte kapitlet med et EM på hjemmebane ville jo have været som et eventyr. Men sådan skulle det ikke gå, og det er der ikke noget at gøre ved. Lige nu er der vigtigere ting i verden, man skal have fokus på, så at han stopper betyder ingenting lige nu.«

Bendik Hareide har fra start fulgt intenst med på sidelinjen, mens hans far har stået i spidsen for det danske fodboldlandshold.

I forvejen har familien længe haft en særligt bånd til Danmark. Helt tilbage fra dengang, hvor den Åge Hareide var cheftræner for Brøndby IF i starten af nullerne har nabolandet faktisk stået dem nært. Ovenikøbet har sønnike også studeret i København.

Derfor ser han nu også tilbage på en lang række fantastiske oplevelser med sin far i spidsen for de rød-hvide stjerner.

Foto: DAVID KLEIN

Men udover de mange oplevelser, så er han mest af alt stolt af, hvad Åge Hareide har været med til at ændre.

»Når man kigger tilbage, så ved man, at det er ens egen far, der har været med til at samle nationen igen. Så bliver man altså ret stolt over, hvad han har præsteret,« forklarer han.

For selvom Bendik Hareide som nordmand ikke har kunnet opleve det danske fodboldlandshold helt lige så indgående som mange danske fodboldfans, så har han kunne mærke, at der er sket noget med stemningen omkring det danske landshold.

Et landshold, der i en lang periode virkede til at være alt andet end folkeeje.

Foto: JOHANNES EISELE

Derfor har reaktionerne og beskederne også været mange, efter det tirsdag blev offentliggjort, at Åge Hareide til sommer ikke længere kan kalde sig for Danmarks fodboldlandstræner.

»De takker for alt, hvad han har gjort. De synes, det er ærgerligt, at han ikke kunne fortsætte. Det er jo alle, der synes, det er ærgerligt, men det er dejligt at kunne se den respons, som det danske folk giver, og at han faktisk oprigtigt har gjort et eller andet,« siger han og tilføjer:

»Han har virkelig sat sit præg på dansk fodbold og på den danske nation, og det synes jeg er fantastisk.«

Bendik Hareide understreger også, at det ikke nu skal handle om, at det er synd for hans far, at han ikke længere er manden, der skal stå på sidelinjen, når Danmark skal spille noget så stort som EM på hjemmebane.

» I den situation, vi allesammen står i nu, så skal vi i stedet tænke tilbage på, hvad har har gjort og glædes over, at Danmark igen skal til en slutrunde.«

»Vi skal glædes over, at man nu kan bygge videre på det, som han har bygget op. At det danske landshold stadig har nationen med sig, og at Hjulmand og alle de andre dermed tager arven videre og forhåbentlig kommer til at få en fantastisk slutrunde.«

EM skal efter planen nu spilles fra 11. juni til 11. juli 2021.