Kasper Dolberg er glad for Åge Hareides tillid, og nordmanden hjalp ham til at spille sin bedste landskamp.

Landsholdsangriberen Kasper Dolberg sætter stor pris på landstræner Åge Hareide, som har været med til at få selvtillid ind i angriberen efter en svær sæson for hollandske Ajax.

Mandag aften betalte Dolberg landstræneren tilbage ved at score to mål, da han fik chancen fra start i 5-1-sejren over Georgien.

- Jeg føler, at han (Åge Hareide, red.) giver mig en masse selvtillid. Han tror på, at jeg kan score mål og spille godt. Det er det, vi har snakket om. Jeg har fået at vide, at jeg bare skal være mig selv og spille, som jeg kan spille, siger Kasper Dolberg.

Åge Hareide kaldte Dolbergs kamp for et lille gennembrud på landsholdet, men så langt vil den sindige silkeborgenser ikke selv strække sig.

- Jeg ved ikke, om man kan tale om et gennembrud. Det var én kamp, og jeg skal også spille godt næste gang og gangen efter det. Jeg har helt sikkert givet landstræneren noget at tænke over, men hvis jeg er dårligste mand på banen næste gang, så spiller jeg nok ikke igen, siger Dolberg.

Med sine to mål, flere gode afslutninger og en fin arbejdsindsats mener Dolberg, at han spillede sin bedste landskamp i karrieren mandag aften.

- Det er den bedste landskamp, jeg har spillet, og det føles meget godt. Men der er også ting, jeg gerne vil forbedre.

- Jeg sløsede lidt med nogle bolde i anden halvleg, hvor jeg tabte nogle bolde, jeg ikke burde tabe. Og så ville jeg gerne have scoret et mål mere, siger Dolberg.

Han får ros af viceanfører Christian Eriksen for sin indsats.

- Dolberg er på holdkortet for at score mål, og det fik han gjort. Jeg sagde til ham, at han skulle gå efter et tredje mål, men det fik han desværre ikke. Jeg tror, det var godt for hans selvtillid at få scoret nogle mål på landsholdet, siger Eriksen.

Robert Skov debuterede i mandagens storsejr. Han kender Dolberg fra deres fælles fortid i Silkeborg, og superligatopscoreren er glad på sin vens vegne over de to mål.

- Det var super fedt, at "Doller" scorede to. Det glæder jeg mig meget over. Vi har kendt hinanden i en masse år og spillet fodbold sammen, siden vi ikke var så gamle. Så det var helt klart noget unikt og specielt at få en af de her oplevelser sammen, siger Robert Skov.

Kasper Dolberg har nu scoret tre mål i sine 13 landskampe.

/ritzau/