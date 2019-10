En helt normal operation endte med at koste fodboldlandstræner Åge Hareide flere uger i sengen.

Og samtidigt endte det med at koste ham to kampe i spidsen for det danske fodboldlandshold.

»Det var slemt. Det var en kraftig betændelse,« fortæller den 66-årige nordmand til B.T. tirsdag.

Åge Hareide skulle have sig en kikkertoperationen i sit ene knæ. En ganske almindelig operation, som han havde timet i starten af august, så han fint kunne være med landsholdet i starten af september mod Gibraltar og Georgien.

Åge Hareide til regnfuld træning med herrelandsholdet tirsdag formiddag. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Åge Hareide til regnfuld træning med herrelandsholdet tirsdag formiddag. Foto: Liselotte Sabroe

Sådan gik det dog ikke, da der gik betændelse i knæet.

»Det blev voldsomt, og jeg måtte opereres flere gange for at komme af med betændelsen. Heldigvis havde jeg mange dygtige folk omkring mig, men det endte med at tage meget længere tid, end jeg havde troet,« fortæller Hareide, der trak den længe med at melde afbud til de to EM-kvalifikationskampe.

»Det havde været planlagt i lang tid, og jeg kæmpede for at nå Gibraltar-kampen. Men man kan ikke planlægge sig ud af en infektion. Det er ligesom at køre galt på motorvejen eller sådan noget. Uheld sker.«

Efter nogle dage på krykker er Hareide gående igen, selvom det går en anelse langsommere end normalt. Og landstræneren sidder også ned og lader sig interviewe efter at have givet stående interviews til tv.

»Jeg har stadig nogle hævelser i knæet, der gør det svært at gå, men jeg har det okay. Det tager noget tid, og efter de to kampe i november er der god tid.«

Samtidig har lidt over en måned i sygesengen også betydet et mindre vægttab på otte kilo for den danske landstræner, der slår et grin op, da han spørges ind til vægten.

»Ja, jeg har også smidt nogle kilo. Jeg havde ellers god forplejning, helt fantastisk. Men det er klart, når man ikke bruger kroppen og bruger meget lidt energi, så spiser man mindre. Men jeg har fået fantastisk god hjælp. Det er dejligt at være tilbage.«

Åge Hareide er tilbage på trænerbænken hos det danske herrelandshold lørdag, når man spiller EM-kvalifikationskamp mod Schweiz i et udsolgt Telia Parken.