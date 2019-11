Åge Hareide kan så småt begynde at tælle ned. For til sommer er det slut med nordmanden.

Det har han vidst helt siden 12. juni, da B.T. afslørede det, som DBU siden offentliggjorde. At Kasper Hjulmand skulle overtage landsholdet efter sommerens EM.

Og den beslutning har sendt Åge Hareide på overarbejde. For nu tror folk, som landstræneren møder på sin vej, at han må have trådt forkert uden for banen.

»Jeg har fået reaktioner, men det går mere på, at folk spekulerer på, om jeg har gjort noget andet galt. Hvad jeg har gjort forkert. Jeg skal forklare, hvorfor det er sådan. Det er det eneste, der irriterer mig. Men dem, som kender mig, ved, at jeg ikke har gjort noget forkert,« siger Åge Hareide og uddyber.

Foto: Henning Bagger

»De kan ikke helt forstå, at det skal slutte. Når resultaterne er der, er det meget uvant for omgivelserne. Men sådan er det. Jeg har sagt mit om det, så jeg kan ikke gøre andet end at gøre mit arbejde, og det kommer jeg til at gøre.«

Det er længe siden, at det danske landshold med de professionelle spillere på banen har tabt en kamp. Og det er netop det, der gør, at Hareide må forklare den beslutning, som han ikke selv har truffet.

Og som han har sagt før, så skal han ikke bare forklare sig over for folk, han møder på sin vej.

Han bliver også stillet en del spørgsmål som følge af DBU’s tidlige udmelding om Kasper Hjulmand som ny landstræner, som han gerne havde været foruden.

DBUs Peter Møller med Danmarks landstræner Åge Hareide ved fodboldlandsholdets pressemøde og træning på MCH Arena i Herning, mandag 8. oktober 2018. Foto: Henning Bagger

»Det handler igen om timing og det forstyrrende element. For jeg vidste, at det her ville dukke op hele tiden, hvis vi fortsatte med at vinde. Og vi skal bare fortsætte med at vinde. Jeg vil overlevere Danmark i bedst mulig stand til næste mand,« siger Hareide, som kun får flere spørgsmål, jo flere landskampe Danmark vinder.

»Ellers havde alle sagt, at det var helt rigtigt at slippe af med den tossede nordmand. Jeg tænker ikke så meget på det. Jeg er indstillet på, at jeg i juli skal forlade Danmark.«

Åge Hareide har da også modtaget sin støtte, efter det kom frem, at Kasper Hjulmand bliver ny landstræner, når nordmandens kontrakt løber ud efter EM til sommer. Senest var det Peter Schmeichel, der i Politiken undrede sig over beslutningen.

Jeg vil ikke tale så meget om det. Det er uddebatteret at snakke om. Jeg sætter pris på, at Peter kan lide det arbejde, jeg har udført - og kan lide holdet. Det er fint, og det skal vi tage til os.