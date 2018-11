Åge Hareide skal finde sig en ny anfører.

For Simon Kjær er væk i Nations League-kampen mod Wales fredag aften, men den danske landstræner har stadig til gode at afsløre den hemmelighed, som han har siddet på i et stykke tid: Hvem tager over?

Kasper Schmeichel og Christian Eriksen er gode bud, men lige bag dem går Thomas Delaney i sin gode form og drømmer om at tage anførerbindet på i en landskamp.

»Christian Eriksen er yngre end mig, og han kommer til at spille flere kampe end mig. Det er rigtig nok ,at han ikke er den type, der snakker så meget. Så selvfølgelig ser jeg mig selv som en leder på landsholdet, men om jeg skal være anfører… det bliver nok ikke lige foreløbig, og det er ikke noget, jeg tænker så meget over. Men jeg er da en af de fire spillere, hvor det forventes fra min egen side og fra Åge Hareides side, at der skal tages ansvar fra Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Christian Eriksen og mig. Men om jeg har anførerbindet på eller ej, så går det sgu nok, for de kommer til at høre på mig alligevel,« siger Thomas Delaney.

Han er vant til rollen. I FC København var han anfører. I Werder Bremen indtog han hurtigt den dominerende facon på banen. Og selv i storklubben Dortmund er han braget ind i stjernerne Marco Reus, Mario Götze og Paco Alcacer. Med fuldt overlæg.

»Selvfølgelig starter jeg et andet sted. I Bremen nåede jeg at gå fra at være en nobody til at være Champions League-stjerne, da jeg kom derned på grund af mit sidste halve år i FCK. I Dortmund er det selvfølgelig anderledes. Jeg er hele tiden blevet påduttet af Michael Zorc (sportsdirektør, red.) og Sebastian Kehl (tidl. anfører og nu del af den sportslige ledelse) inden kampe, at jeg skulle være den, der tog fat. Så det kan godt være, at nogle af de gamle ræve tænker, hvad fanden laver ham den lille dansker, men det er nemmere, for så får ledelsen den spiller, de har købt,« siger Delaney og uddyber.

»Jeg er den, jeg er. Jeg prøver at løbe med 100 kilometer i timen, og så kan det godt være, at jeg støder ind i nogen på vejen, men det går nok. Jeg prøver ikke at være en idiot eller noget, jeg prøver bare at hjælpe. Det er derfor, jeg er købt. Jeg er ikke købt for at løbe og drible. Det må jeg gerne, men det har vi andre spillere til. Jeg er købt for at skabe balance og få noget mentalitet ind i holdet, så vi ikke taber de lette kampe.«

Det er altså en rolle, som han både har fået tildelt, men også har gået ind og taget på det Dortmund-hold, der er skudt godt af sted i Bundesligaen med 27 point i 11 kampe. Fire mere end Gladbach på andenpladsen.

»Det kan godt lyde lidt påtaget, når man kommer som en ny, lille dansker og sige, at her bestemmer jeg, men det er sådan, jeg er god; ved at få ansvar og tage ansvar. Når jeg ikke gør det, er jeg tæt på at være middelmådig,« siger Thomas Delaney.

På landsholdet har han også vokset sig ind som en af lederne. Og Thomas Delaney er utvivlsomt en af dem, der er højest i hierarkiet. Det ændrer sig ikke af, at Simon Kjær må undværes fredag aften, når Danmark møder Wales i Cardiff.

»Jeg har ikke en vigtigere rolle, fordi Simon ikke er med. Det ændrer ikke noget for mig. Det vakuum, man snakker om, der skal fyldes, når en leder går ud, er der ikke. Vi har en leder på midtbanen, i midterforsvaret og i målet. Jeg kan ikke udfylde hullet efter Simon dernede, det er mere ”Zanka”, der skal have det store overblik. Det har sine begræsninger at råbe af forsvaret, når man står på midtbanen.«

Men mon ikke at Thomas Delaney nok skal få gjort det alligevel. Bare en smule.