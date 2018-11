Han brændte det sidste danske straffespark ved VM. Et øjeblik, Nicolai Jørgensen nok ikke glemmer foreløbigt.

»Det er klart, det er hårdt. Vi røg ud af VM, og han blev gjort til syndebuk. Det er hårdt, og jeg talte med ham om det, for for min del betyder det ingenting. Selv hvis han havde sparket den ind, var der chance for, vi ikke gik videre.«

Sådan siger Danmarks landstræner Åge Hareide. Mandag udtog han truppen til Nations League-opgørene mod Wales og Irland.

Og på listen med de 21 navne fremgik netop Nicolai Jørgensen for første gang siden sommerens slutrunde i Rusland. Her gik Danmark som bekendt videre fra gruppespillet, inden opgøret mod Kroatien ventede. Efter forlænget spilletid måtte fem mand tage turen til ellevemeter-pletten for at afgøre den danske skæbne.

Åge Hareide (tv.) og Nicolai Jørgensen efter straffesparkskonkurrencen. Foto: Liselotte Sabroe

Den sidste, der trådte, frem var Nicolai Jørgensen. Han missede, og siden fik han en hård medfart på især de sociale medier.

Han har dog slikket sårene, forsikrer Åge Hareide, der har talt med landsholdsangriberen. For det var ikke en nem periode for Nicolai Jørgensen, der i efteråret har døjet med skader.

»Jeg tror, han har haft det hårdt. Jeg synes, pressen har været efter ham. Han har fået uberettiget kritik. Som 9’er på landsholdet vil man altid se efter mål. Jeg synes, Nicolai har lavet mange gode ting for os undervejs, og jeg har altid haft tillid til ham Og så får han selvfølgelig den ekstra belastning, at han ikke scorer på det sidste straffespark, og så bliver han syndebuk, selvom de var tre, der ikke scorede. Der fik han lidt ekstra også på sociale medier,« siger Åge Hareide.

Nordmanden henviser til, at Nicolai Jørgensen efter det brændte straffespark fik nogle grimme beskeder på de socialer medier - faktisk var der endda nogle, der truede ham på livet.

Et lille udsnit af kommentarerne til et billede på Nicolai Jørgensens Instagram. Fyldt med idioter. Kæmpe idioter. Øv, hvor er det lavt! pic.twitter.com/2d6xuOAbFY — Simon Skou Jakobsen (@SimonJ90) 2. juli 2018

’Fuck dig homo’, ’død over Jørgensen’ og ’du ødelagde alt for Danmark dit svin’ var blot nogle af de hårde ord, danskeren fik med på vejen.

»De som tager det ansvar og går fra midten til straffesparkspletten – de som skriver på sociale medier, de havde pisset i bukserne flere gange på vej frem til pletten. Det er det, der er forskellen,« siger Åge Hareide.

Tydeligt oprørt over den modstand hans angriber har mødt og også med en frustration i stemmen.

»Du har en mand, der går frem og tager ansvar og misser. Du ved, der er stor risiko for, du kan gøre det. Men dem der skriver det, havde fandeme ikke haft en chance. De var slet ikke nået til pletten,« siger landstræneren.