Åge Hareide betegner testkampen mod Luxembourg som en vellykket prøve før EM-kvalifikationskamp i november.

Landstræner Åge Hareide er glad for, at hans reservespækkede mandskab ydede en pålidelig og professionel indsats, da Luxembourg tirsdag aften blev slået med 4-0 i en testkamp.

Nordmanden havde skiftet seks spillere ud i sin startopstilling sammenlignet med det hold, der slog Schweiz 1-0 i lørdags.

- De nye spillere kom ind og ville gerne vise sig frem. Det er vigtigt, at vi er i stand til at udvide den gruppe af spillere, som vi kan vælge fra. Vi bestemmer ikke over skader, så vi skal være forberedt på alt, siger Åge Hareide på et pressemøde efter kampen.

Selv om den sportslige værdi af en kamp mod verdensranglistens nummer 93 var begrænset, kunne den alligevel bruges som en slags forberedelse til EM-kvalifikationskampen mod Gibraltar om en måned.

Ifølge landstræneren var det en vellykket test.

- Det blev en kamp, som vi havde håbet på. Vi havde bolden meget og fik sammensat gode angreb. Vi kom også til afslutninger og ofte af god kvalitet. Så vi fik en god øvelse i at øve mod en lavtstående modstander.

- Samtidig ville Luxembourg også gerne spille fodbold, så vi fik også muligheden for at øve kontraangreb, siger Åge Hareide.

Kasper Dolberg blev dobbelt målscorer i opgøret, inden han blev skiftet ud efter en time.

- Kasper er en meget talentfuld spiller og har mål i sig. Han skal bare spille mere, og det får han forhåbentlig mulighed for i Nice.

- Han skulle ikke spille mere end 60 minutter i dag, for han har en vigtig kamp mod Paris Saint-Germain på fredag, siger Hareide.

Afløseren Christian Gytkjær kom også ind og viste sig frem med et mål. Landstræneren ser lyst på, at han har fundet angribere, der kan score mod de på papiret svagere hold.

- Det er ikke så nemt at score, når der står en mur af spillere. Så skal man være tålmodig og have en hurtig boldomgang, men man skal også have spillere, der bevæger sig klogt i feltet, siger Hareide.

/ritzau/