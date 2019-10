Åge Hareide havde forventet en schweizisk sejr over Irland. Landstræneren vil toppe gruppen inden Irland-kamp.

Det danske fodboldlandshold havde håbet på en hjælpende hånd, da Irland tirsdag aften besøgte Schweiz i EM-kvalifikationen.

Et schweizisk pointtab havde resulteret i en dansk matchbold i kampen om EM-billetter hjemme mod Gibraltar, men Schweiz bevarede spændingen i gruppen med en sejr på 2-0.

Det havde Danmarks fodboldlandstræner, Åge Hareide, også forventet. Nu fokuserer han på at presse irerne.

- Det var som ventet, at det endte med schweizisk sejr. Vi vidste, at det ville kræve en stor præstation af Irland at vinde, så det var ikke uventet for os. Nu skal den have fuld gas mod Gibraltar.

- Vi vil toppe gruppen for at lægge det største pres på Irland inden vores kamp mod dem. Det er vigtigt for os at toppe gruppen, når det kommer til seedning til EM, siger han i et opslag på DBU's facebookside.

Før de sidste runder har Irland og Danmark i toppen begge 12 point, mens Schweiz på tredjepladsen har 11. Danmark og Schweiz har spillet en kamp færre end irerne.

En dansk sejr over Gibraltar 15. november vil bringe Danmark på førstepladsen før den afgørende kamp i Irland tre dage senere.

Schweiz slutter med kampe hjemme mod Georgien og ude mod Gibraltar.

Modsat Schweiz og Irland spillede Danmark ikke om point tirsdag aften. I stedet vandt danskerne 4-0 over Luxembourg i en testkamp i Aalborg.

/ritzau/