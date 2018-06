Autografjægerne gik forgæves i dag i Helsingør. Landsholdet ubestridt største stjerne, Christian Eriksen, var ikke at finde i landsholdslejren, der nu er barberet ned til det endelige antal - 23 spillere.

Christian Eriksens kæreste er højgravid, og landstræner Åge Hareide vil ikke have Tottenham-stjernen i Helsingør, før Eriksen kan skrive 'farmand' på cv'et.

»Det er vigtigt, at han får ro og fred, og derfor har jeg også sagt, at han skal blive hjemme og ikke skal ligge og køre frem og tilbage fra Odense til Helsingør. Nu må vi vente, til det er overstået. Han må være der (i Odense, red.), til tingene er på plads,« sagde landstræneren, der dog vurderer, at fødslen er så tilpas tæt på, at Eriksen måske er tilbage i Helsingør onsdag.

»Han kommer forhåbentlig i morgen. Jeg tror, at de vurderer at sætte den (fødslen, red.) i gang. Men jeg ved det ikke - jeg er ikke jordemoder. Jeg ved bare, at Christian ønskede at være hjemme i dag. Så det må vi bare respektere.«

Hvad med Christians mentale tilstand i denne hektiske tid?

»Den er i kontrol. Det er meget, meget svært at få ham ud af balance både på og uden for banen,« grinede landstræneren.