Åge Hareide kommer næppe til at videregive informationer om Australiens kamp, mens Danmark møder Frankrig.

Moskva. Assistenttræner Jon Dahl Tomasson kommer fra sin plads på Danmarks bænk til at få meldinger fra Australiens kamp mod Peru i øret, mens Danmark samtidig spiller mod Frankrig i gruppens anden kamp.

Selv om Peru kan hjælpe Danmark videre til VM-ottendedelsfinalen ved at tage point mod Australien, vil landstræner Åge Hareide ikke videreformidle informationer fra den anden kamp til sine spillere.

De skal selv koncentrere sig om at gøre deres del af arbejdet for at få Danmark videre ved at tage point mod Frankrig. Det siger Åge Hareide på et pressemøde mandag i Moskva.

- Vi kommer til at følge kampen. Ham, som laver vores analyser (Mounir Akhiat, red.), har direkte kontakt til Jon Dahl.

- Så vi vil løbende få resultatet fra den anden kamp, men jeg er ikke sikker på, at spillerne får lov til at vide det, siger Åge Hareide.

Christian Eriksen vil også helst være fri for at blive underrettet om en anden kamp, mens han selv spiller.

- Den anden kamp interesserer mig ikke, før vi selv har spillet færdigt.

- Hvis Peru er foran 5-0, så gør det måske ikke noget, hvis vi får det at vide, men ellers skal vi fokusere på vores eget spil, og så er det lige meget, hvordan det går i den anden kamp, siger Christian Eriksen.

Begge kampen begynder tirsdag klokken 16.

/ritzau/