Landsholdet skal blive farligere i det etablerede spil, siger Hareide og medgiver, at det er et ambitiøst mål.

Landstræner Åge Hareide kan sætte flueben ud for defensiven på fodboldlandsholdet. Nordmanden har derfor sat kræfterne ind på at forbedre offensiven, og han lader sig inspirere af Spanien.

Spanierne mestrer det etablerede angrebsspil og kan skabe målchancer efter lange periode med boldbesiddelse. Det skal danskerne også kunne, siger Åge Hareide.

- Vi skal blive endnu bedre på bolden. Jeg så Spanien spille mod Wales (4-1-sejr i oktober, red.), og når man ser på deres omgang med bolden, kan man se, at vi skal blive endnu bedre til det.

- Vi har spillere som Lasse Schöne, Thomas Delaney og Christian Eriksen, som er gode med bolden. Men vi skal blive endnu bedre til at holde fast i bolden længere fremme på banen.

- Vi kan godt køre kontraangreb, som vi gjorde mod Wales, for der er vi ret stærke, fordi vi har god speed i benene, men vi skal blive endnu bedre til at holde fast i bolden, når vi har flyttet os ind på banens sidste tredjedel.

- Vi skal køre lidt længere angreb og komme til chancer, siger Åge Hareide.

Spørgsmål: Er det ikke det sværeste i fodbold?

- Det er det absolut sværeste. Som landstræner er det svært at arbejde med, for vi har ikke tiden. Som klubtræner kan man arbejde med detaljerne, og man kan bygge spillet op med to, tre eller fire spillere og sætte de rigtige bevægelser sammen.

- Med landshold er det svært at få nok tid til det. Vi bruger de to første dage af hver eneste landsholdslejr til at hvile spillerne. Vi har mere teori end praksis, så spillerne har friske ben til kampene, siger Åge Hareide.

I år har han kunnet se sine spillere score 12 mål i 12 landskampe fraregnet vikarlandsholdets kamp mod Slovakiet og straffesparkskonkurrencen mod Kroatien ved VM. I den anden ende har Danmark lukket tre mål ind.

Landsholdets næste og sidste mulighed for at teste nye angrebsåbninger er mandag aften, hvor Danmark møder Irland i Nations League. Kampen begynder 20.45.

/ritzau/