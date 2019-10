Åge Hareide er ikke nervøs for Christian Eriksens fodboldform efter en svingende sæsonstart.

Flere sæsoner i træk har Christian Eriksen været en nøglefigur i en oftest velfungerende Tottenham-offensiv, men efter en sommer med vedvarende og forstyrrende rygter om Eriksens fremtid, har hans præstationer været svingende.

Det samme kan siges om Tottenhams resultater. Klubben havde en forfærdelig uge før landsholdsopholdet med et ydmygende 2-7-nederlag hjemme til Bayern München og et 0-3-nederlag i Brighton.

Åge Hareide er opmærksom på, at Christian Eriksen mangler de sidste procenter for at nå topformen, men samtidig er han også meget fortrøstningsfuld inden landsholdets nøglekamp i EM-kvalifikationen på lørdag mod Schweiz.

- Tottenham har været skidt kørende i den sidste tid. Det er svært for Christian også at stråle, når holdet ikke fungerer 100 procent.

- Jeg håber, at landsholdet kan være et fristed for Christian, så vi får ham i gang, fordi han er i vante omgivelser. Jeg plejer aldrig at være nervøs for Christian. Jeg er sikker på, at han går ind og leverer godt, som han altid gør på landsholdet, siger Åge Hareide.

Nordmanden har om nogen været med til at få overført Eriksens uomtvistelige talent til gode præstationer i nationaldragten.

Eriksen er suveræn topscorer i Åge Hareides tid som landstræner, og fynboens indsats på banen har også været et pejlemærke for, om Danmark har spillet en god kamp eller ej.

Hareide håber, at Eriksen lørdag vil udbygge sin måltotal på landsholdet.

- Han har altid været vigtig for os med både mål og assist, og det har jeg også en forventning om, at han kommer til at være på lørdag mod Schweiz, siger Åge Hareide.

Christian Eriksen har scoret 29 mål i 91 landskampe. 23 af målene er scoret i 34 landskampe under Åge Hareide, mens Eriksen scorede seks mål i 57 landskampe under Morten Olsen.

