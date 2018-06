Landstræneren glæder sig over de to scoringer mod Mexico, der blev slået 2-0 i den sidste test før VM.

Brøndby. Landstræner Åge Hareide fik en sejr og to scoringer, da det danske landshold lørdag aften slog Mexico 2-0 på Brøndby Stadion i den sidste test før afrejsen til VM i Rusland.

Efter to målløse testkampe mod Chile og Sverige kunne Hareide se Yussuf Poulsen og Christian Eriksen sørge for et skud selvtillid før VM.

- Det er meget vigtigt for holdet at vide, at vi kan score mål.

- For mange kampe uden scoringer går ud over selvtilliden, så vi har arbejdet meget med det og talt om det.

- Christian gjorde det igen for os, og så var det fantastisk at se Yussuf Poulsen hamre den i mål, siger Åge Hareide.

Landstræneren indledte kampen mod Mexico med den stamme, han har satset på gennem et stykke tid. Men det var først i anden halvleg, efter at han havde skiftet ud på holdet, at målene kom.

- Vi viste en god holdindsats, og vi har 23 meget dygtige spiller. Dem vi sender ind, kender deres rolle, og vi så komfortable ud, selv om vi skiftede ud, siger Hareide.

Danmark så især bedre ud med Martin Braithwaite på venstrekanten i stedet for Pione Sisto, der blev skiftet ud i pausen.

- Sisto er en god spiller, men vi har flere der banker på.

- Akillessenen har drillet ham i slutningen af sæsonen, og jeg håber, at vi kan få en mere frisk Sisto at se. Det ser ud til, at han mister lidt selvtillid, når tingene ikke lykkes, siger Åge Hareide.

Landstræneren mener fortsat, at det danske VM-hold kan forbedre sig før den første gruppekamp mod Peru om en uge.

- Det er svært at sige, hvor vi er nu. Vi har en uges træning, før det går løs. Vi bliver bedre og bedre i træningen, og vi arbejder ud fra et skema i forhold til belastning.

- Taktisk er vi gode defensivt, men vi kan blive bedre på bolden, og så skal vi kunne arbejde jernhårdt gennem 90 minutter, siger Hareide.

Lørdag i næste uge venter Peru i den første gruppekamp. Senere skal Danmark op mod Australien og Frankrig.

/ritzau/