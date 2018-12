Åge Hareide roser de danske spillere for hurtigt at have parkeret landsholdskonflikten i september.

Fodboldlandstræner Åge Hareide og hans foretrukne spillere måtte se testkampen mod Slovakiet 5. september foran fjernsynet - hvis de da overhovedet gad se kampen, hvor Danmark stillede med et amatørhold.

Dengang lå Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen i konflikt om en ny landsholdsaftale. Efterfølgende indgik parterne først en midlertidig aftale for at sikre et stærkt hold til kampen mod Wales og siden en ny aftale af seks års varighed.

Selv om konflikten gav anledning til negative historier om fodboldlandsholdet, har den også været med til at styrke holdet. Det siger Åge Hareide, da han kigger tilbage på de hektiske dage i begyndelsen af september.

- Alt tyder på, at alle parter er kommet styrket ud af konflikten, og jeg har en fornemmelse af, at alt omkring konflikten er parkeret. Det har spillerne været gode til, siger Åge Hareide.

Han lægger dog ikke skjul på, at det var en ærgerlig periode at være landstræner i.

- Konflikten var meget forstyrrende. Det er ødelæggende for et hold at have sådan en konflikt. Hvis det var gået helt galt, og vi ikke kunne spille med de bedste mod Wales, var vi røget ud af Nations League og havde ikke fået lov til at spille landskampe.

- Vi fik også en god opbakning fra tilskuerne i Aarhus mod Wales, og det var jeg rigtig glad for. Spillerne kunne have ødelagt deres omdømme, men det skete ikke. Alt kunne være gået rigtig galt, men det løste sig, og reelt mistede vi kun et par træninger på det, siger Åge Hareide.

Da nordmanden sad hjemme i Sydhavnen og ventede på, at konflikten ville løse sig, overvejede han at kvitte jobbet. Og han havde gjort alvor ud af overvejelserne, hvis ikke konflikten havde løst sig inden kampen mod Wales.

- Hvis konflikten var fortsat, og landsholdets deltagelse i Nations League var sat på spil, så havde jeg nok ikke været her mere. Så havde jeg ikke haft noget landshold at træne, siger Åge Hareide.

Det var aldrig aktuelt for ham at stå i spidsen for det landshold af amatørspillere, som Danmark sendte til Slovakiet.

- DBU kunne godt forstå, at det ville være idiotisk, hvis jeg trænede et hold, jeg ikke selv havde udtaget.

- Jeg havde mine spillere, det var de spillere, der valgte at strejke. Jeg var ikke en part af det hold, som tog til Slovakiet.

- Jeg er ansat af DBU, og hvis de havde pålagt mig at træne dem, som var i Slovakiet, så måtte jeg have vurderet, om jeg skulle kvitte mit job, eller jeg skulle tage med, siger Åge Hareide.

Landsholdskonflikten blev endegyldigt løst 29. september. Her indgik DBU og Spillerforeningen en ny seksårig landsholdsaftale.

