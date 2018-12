Philip Billing kan også stille op for Nigeria, men Åge Hareide regner med, at Billing vælger Danmark.

Den talentfulde U21-landsholdsspiller Philip Billing er født i Danmark, men har også nigerianske rødder og kan derfor vælge at repræsentere Nigeria på A-landsholdsniveau.

Philip Billing har tidligere bekræftet, at Nigeria har været ude efter ham, og i sidste udtalte han til B.T., at han ikke umiddelbart var fristet af tilnærmelserne.

Landstræner Åge Hareide regner da også med, at den 22-årige Huddersfield-spiller vil være til rådighed for Danmarks A-landshold i fremtiden.

- Jeg tror, at han er en fornuftig dreng, som kan tage sine egne valg. Jeg har også talt med ham om hans gode muligheder for en fremtid på landsholdet. Jeg tror, det er nok for ham at vide.

- Jeg er ikke nervøs for, at han bliver snuppet af Nigeria. Jeg har jo kunnet læse, at de vil prøve at få fat i ham, men jeg har også læst, at han først og fremmest kigger mod Danmark. Jeg tror, at han har taget sit valg, siger Åge Hareide.

Indtil Philip Billing har spillet en betydende A-landskamp for Danmark, kan han fortsat vælge at spille for Nigeria.

Der er set eksempler på spillere, der derfor bliver indskiftet med få minutter tilbage af en kamp for at blive låst til et landshold.

Tilbage i 1993 blev dansk-spanieren Thomas Christiansen låst til Spanien, som han spillede en testkamp og 23 minutter af en VM-kvalifikationskamp for, selv om han på daværende tidspunkt kun spillede på Barcelonas reservehold.

Da han ti år senere blev Bundesliga-topscorer, men ikke kunne vippe spillere som Raul og Fernando Morientes af Spaniens landshold, var det derfor ikke muligt for Morten Olsen at udtage ham til Danmarks landshold.

Åge Hareide vil dog ikke skifte Philip Billing eller andre spillere i en lignende situation ind i de sidste minutter for at låse spilleren til Danmark.

- Man kan jo godt spørge, om den fremgangsmåde er moralsk, for man låser jo spilleren.

- Jeg vil kun skifte ham ind, fordi fortjener at spille. Jeg vil ikke have ham med på bænken og bare give ham fem minutter - det er ikke tid nok til at se en spiller an, siger Åge Hareide.

