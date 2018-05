Fodboldlandstræner Åge Hareide er ked af, at han er blevet citeret for kritiske udtalelser om det franske fodboldlandshold og om midtbanespilleren Paul Pogbas skiftende hårfarver.

Nordmandens opsigtsvækkende udtalelser til Jyllands-Posten er blevet citeret i flere lande, og Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, kaldte i et tv-program Hareides udtalelser for 'bla bla bla-udtalelser'. Læs mere om det her

Hareide føler, at hans citater er taget ud af en kontekst, og han vil til bunds i sagen.

»Vi tjekker op på, hvordan det er kommet ud, og måden det er kommet ud på. Jeg har min tvivl, så det vil jeg vende tilbage med. Jeg har gennemgået hele interviewet, for det er kommet lidt galt ud, desværre. Det er taget ud af en sammenhæng. Jeg vil aldrig stå og tale sådan om en kollega og et modstanderhold,« siger Hareide.

Køreplanen for det danske landshold frem mod VM i fodbold: 28. maj - 1. juni: VM forberedelserne start for alvor, når truppen samles til 'den rigtige' VM-lejr. Hareide skærer det samlede antal spillere ned fra 27 til 25, inden testkampen mod Sverige. De 23 af dem skal med til VM, men ekstra spillere træner med som gardering for småskader til Andreas Cornelius, Andreas Bjelland og Nicklas Bendtner.

Han siger desuden, at han har sagt noget i interviewet, som han ikke ville citeres for.

»Jeg kan huske, at vi snakkede om Frankrig, og jeg sagde, at Frankrig havde et stærkt hold, og jeg snakkede om den franske arrogance, men bad om ikke at blive citeret for det,« lyder det fra den danske landstræner:

»Jeg talte om det, fordi jeg er blevet interviewet af journalister fra Australien og Peru, men ikke af franske journalister, fordi de måske har taget det for givet, at de går videre fra den pulje. Men jeg har ikke omtalt, at holdet er svagt.«

Nordmanden mener, at det vil være helt skævt at sige, at Frankrig ikke kan gøre sig gældende ved VM.

»Frankrig er jo et godt hold, det er nok et af de bedste til VM, så man må jo tro, at jeg var beruset, når man læser interviewet,« siger Hareide.

/ritzau/