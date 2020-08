Åge Hareide blev forleden præsenteret som ny træner i norske Rosenborg på et pressemøde.

Og her satte han ord på en lidt usædvanlig beslutning. For inden det blev offenliggjort, har han løbende fodret pressen med informationer i stedet for at være tavs og krybe langs panelerne.

»Nogen gange kan man have et forhold uden egentlig at vide det. Vi har snakket sammen løbende, og det har været en meget kontrolleret proces uden de store problemer,« siger han til Dagbladet.

At Åge Hareide skulle træne Rosenborg har været en offentlig hemmelighed i et stykke tid. For selvom Rosenborg har holdt kortene tæt ind til kroppen, så har Åge Hareide selv været meget åben om situationen.

Han har løbende snakket med pressen, mens forhandlingerne var igang, og det er ikke noget, man ser hver dag i fodboldbranchen.

På pressemødet fortæller han, at han hele vejen igennem har været Rosenborgs første prioritet, mens han uddyber, hvorfor klubben har haft en anderledes tilgang.

»Rosenborg var villige til, at vente på, at mit knæ helede i stedet for at søge andre veje. Jeg kunne fokusere på at komme mig helt, og det er jeg meget glad for. Hvis nu jeg lige pludselig ringede og sagde, at jeg ikke kunne tage jobbet alligevel, så ville klubben stå på mål for kritik. Derfor har Rosenborg været mere lukkede i deres tilgang.«

Åge Hareide træder til i sit nye job fra d. 1. september. Han vender tilbage til sin gamle klub, da han også trænede Rosenborg tilbage i 2003.

Han nåede kun at være i klubben for en kort stund, da han blev tilbudt jobbet som træner for det norske landshold.

Rosenborg har vundet den norske liga fire år i streg, men er aktuelt set kun nummer fire.

De må spejde langt efter det femte på stribe, da de har 14 point op til Bodø/Glimt som er suveræn nummer et.