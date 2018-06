Trods en 2-0-sejr over Mexico i sidste test inden VM, trods endnu en kamp uden mål imod, og trods bølgegang på Brøndby Stadion lignede Åge Hareide alt andet end en glad mand, da han efter kampen stillede op til spørgsmål fra pressen.

Han var snarere at forveksle med en bombe på nippet til at detonere, og det skete da også, da han efter indgående spørgsmål om taktiske overvejelser og vurderingen af VM-formen endnu engang blev trykket på det, der har udviklet sig til en ligtorn for den danske landstræner: Fravalget af Nicklas Bendtner og Andreas Bjelland.

»Jeg er træt af at svare på spørgsmål om dem, som er uden for!« tornede han fra talerstolen, da B.T. ville høre hans reaktion på de seneste meldinger om Nicklas Bendtners fysiske tilstand.

Både Bendtner og Bjelland blev sidste mandag sorteret fra VM-truppen på grund skader. Landsholdets lægestab og Åge Hareide vurderede, at de ikke ville blive klar til første kamp mod Peru. Men lørdag kunne Bendtners klub, Rosenborg, så oplyse, at de allerede forventer ham i spil til mandagens kamp mod Tromsø.

Det ønskede Hareide dog ikke at forholde sig til:

»Forudsætningen var, at han var frisk sidste mandag. Ikke næste mandag, ikke kommende mandag. Det ved du. Det var en forudsætning, at folk var 100 procent friske, når vi skulle sende truppen ind, og nu er jeg træt af at snakke om folk, som er ude af landsholdstruppen. Jeg får de fandens spørgsmål hele tiden. Der er journalister, der ringer til spillere, som er ude. Jeg sagde det til jer på sidste pressekonference: Nu handler det om dem, der er tilstede i truppen!,« replicerede han.

»De, der er uden for, må svare for sig, men jeg kommer ikke til at kommentere det mere. Det blev sagt, at de spillere, som var ude af truppen, var ude, fordi de ikke var friske på det tidspunkt, og nu er det sidste gang, jeg siger det. Forstår du det nu? Nej eller ja?«

Jeg forstår.

»Fint, så må det være slut med det,« sluttede Hareide.

Siden VM-truppen blev udtaget har der været opsigtvækkende stor kritik landstræneren fra vragede spillere. Andreas Bjelland og Daniel Wass har begge skudt med skarpt mod ham, mens Nicklas Bendtner har nøjedes med at lægge en video ud på de sociale medier, hvor han og Bjelland ubesværet slår afleveringer til hinanden.