Åge Hareide er langt fra enig med Sepp Piontek, efter den tidligere landstræner til B.T. efterlyste mere begejstring blandt de nuværende landsholdsspillere.

»Vi er forskellige fra generation til generation. Det var en glad tid dengang, og Piontek havde mange glade og udadvendte spillere. Det skal han være glad for, men jeg synes, at vores spillere viser en masse begejstring.«

Det var til Fodboldfondens Velgørenhedsgalla 2019, at Sepp Piontek i et interview med B.T. savnede noget fra de danske landsholdsstjerner.

»Resultaterne er okay. Der kan man ikke forvente så meget mere. Men der mangler lidt begejstring fra spillernes side. For at vinde tilskuere,« sagde han.

Sepp Piontek fortalte til søndagens Fodboldfondens Velgørenhedsgalla 2019, at han savner begejstring på det danske landshold. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sepp Piontek fortalte til søndagens Fodboldfondens Velgørenhedsgalla 2019, at han savner begejstring på det danske landshold. Foto: Nils Meilvang

Men den betragtning kan Hareide ikke forstå.

»Da vi udlignede mod Schweiz, var vi alle glade. Der viste vi en masse begejstring. Og det var det samme under VM, så jeg ved ikke helt, hvad Sepp eftersøger, for jeg føler, vi har begejstring.«

Sepp Piontek var Danmarks landstræner fra 1979 til 1990. Her stod han i spidsen for det landshold, der for alvor blevet taget seriøst i den store fodboldverden med gode resultater og masser af charme.

Tilskuerne var på det tidspunkt helt på de rød-hvide drenges side, og det er netop det, tyske Piontek i dag savner hos Christian Eriksen og co.

Danmarks landstræner Åge Hareide mener, at de danske landsholdsspillere viser masser af begejstring. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Danmarks landstræner Åge Hareide mener, at de danske landsholdsspillere viser masser af begejstring. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Du skal bare være lidt sjov og komme med lidt sjove bemærkninger. Ikke være så alvorlig i det hele. Give lidt mere af sig selv. Det er trods alt publikum, der skal komme og støtte dem,« sagde Piontek også.

Men selvom Åge Hareide ikke er enig, så anerkender han, at der er forskel på 80'ernes landshold og det nuværende.

»Landsholdet i 1986 var jo nærmest mere elsket end holdet i 1992 - og de blev altså europamestre. Det viser bare, hvor svært det kan være at vinde tilskuerne, og det var en anden type af spillere dengang,« siger landstræneren og tilføjer:

»Vi lever i en anden tid nu, men vi skal gøre, hvad vi kan for at begejstre publikum.«

Det danske landshold har helt to muligheder for at begejstre, når de i EM-kvalifikationen møder Irland på fredag, inden de mandag står over for Georgien. Begge kampe spilles i Parken.